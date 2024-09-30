Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
Россия потребовала от Израиля прекратить боевые действия в Ливане
Россия призвала Израиль прекратить боевые действия в Ливане для предотвращения кризиса
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.
Россия призывает Израиль к немедленному прекращению боевых действий в Ливане и переходу к политико-дипломатическим методам разрешения конфликта, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Он подчеркнул, что продолжение военных действий может привести к тяжелым последствиям для всех стран региона.
Викторов, выступая в эфире телеканала «Россия 24», отметил важность мирного урегулирования текущей ситуации. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на политическом диалоге и найти пути для мирного разрешения конфликта. Обострение в Ливане может негативно сказаться на безопасности и стабильности всего региона.
Россия выражает обеспокоенность возможным развитием событий в Ливане и призывает Израиль задуматься о последствиях. По мнению Викторова, переход к дипломатии и мирному диалогу поможет избежать осложнений и укрепить безопасность в регионе. Российский дипломатический корпус активно работает над снижением напряженности и поддерживает усилия по урегулированию конфликта.
Ранее Израиль отчитался, что завершил серию авиаударов по Ливану, атаковав около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы и террористическую инфраструктуру. За прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.