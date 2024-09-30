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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

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    30 сентября 2024, 10:39 • Новости дня

    Россия потребовала от Израиля прекратить боевые действия в Ливане

    Россия призвала Израиль прекратить боевые действия в Ливане для предотвращения кризиса

    Российский посол в Израиле Анатолий Викторов призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

    Россия призывает Израиль к немедленному прекращению боевых действий в Ливане и переходу к политико-дипломатическим методам разрешения конфликта, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Он подчеркнул, что продолжение военных действий может привести к тяжелым последствиям для всех стран региона.

    Викторов, выступая в эфире телеканала «Россия 24», отметил важность мирного урегулирования текущей ситуации. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на политическом диалоге и найти пути для мирного разрешения конфликта. Обострение в Ливане может негативно сказаться на безопасности и стабильности всего региона.

    Россия выражает обеспокоенность возможным развитием событий в Ливане и призывает Израиль задуматься о последствиях. По мнению Викторова, переход к дипломатии и мирному диалогу поможет избежать осложнений и укрепить безопасность в регионе. Российский дипломатический корпус активно работает над снижением напряженности и поддерживает усилия по урегулированию конфликта.

    Ранее Израиль отчитался, что завершил серию авиаударов по Ливану, атаковав около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы и террористическую инфраструктуру. За прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.

    29 сентября 2024, 15:34 • Новости дня
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы

    Медэксперты установили, что Насрулла скончался от тупой травмы после взрыва

    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    @ REUTERS/Khalil Hassan

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медицинская экспертиза показала, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла погиб из-за тупой травмы головы и туловища, полученной при взрыве, в результате которого рухнул дом на южной окраине Бейрута, сообщает издание Al Nahar.

    Как говорится в сообщении, эксперты в Бейруте подтвердили, что генсек шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла скончался из-за тупой травмы, передает ТАСС. Результаты медицинской экспертизы показали, что его тело, извлеченное из-под завалов, не имеет следов ранений. Медэксперты зафиксировали тупую травму головы и туловища, что и послужило причиной гибели.

    Данное обстоятельство указывает на то, что Насрулла погиб не от внешнего воздействия, вызванного боевыми снарядами, а вследствие разрушительных последствий взрыва, вызванного бомбардировкой.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

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    28 сентября 2024, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт Данильян: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    «Хезболла», скорее всего, имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Хасана Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян, комментируя гибель лидера ливанского движения «Хезболла».

    «Сейид Хасан», как еще называли главу «Хезболлы», был, пожалуй, самым известным лидером главной шиитской силы страны и возглавлял организацию и шиитскую политическую партию Ливана более 30 лет. Очевидно, что оправляться от такого удара и движению, и стране в целом придется очень долго», – отметила Данильян.

    «Этой спецоперацией ЦАХАЛ и «Моссад» фактически реабилитировались после 7 октября, когда атака ХАМАСа застала руководство Израиля врасплох. Вообще все атаки, начиная с убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании, а затем и «пейджерная атака» позволяют говорить о том, что весь год ЦАХАЛ активно пытался восстановить репутацию», – добавила она.

    «Скорее всего, в этот раз «Хезболла» имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете. Причем этот «кто-то», вероятно, из ближайшего круга: член семьи, ближайший соратник, словом, очень приближенное лицо, – предположила эксперт. – Если это действительно так, то для Ливана это плохие новости. Но Израилю не стоит считать убийство Насраллы решительной победой: «обезглавить» врага можно, но само движение не перестанет существовать. Насралла, как и все руководство движения, всегда был готов к такому исходу: у него есть несколько заместителей, которые готовы в ту же секунду занять его место. Да и он сам был не первым лидером движения, а третьим, просто сумел оставаться у власти дольше всех».

    «В настоящий момент главный вопрос на повестке дня – ответ Ирана, чьим сателлитом и инструментом внешней политики Хезболла является много лет. С одной стороны, после такого события ответ должен быть очень серьезным, однако фактическое молчание Ирана после убийства Хании в Тегеране наводит на мысль о том, что действительно радикальные меры вряд ли будут приняты. Несмотря на то, что событий, которые могли бы стать «казус белли» уже было достаточно, а часы, которые ведут обратный отсчет до уничтожения Израиля, все еще стоят в Тегеране, Иран пока что не рискует отвечать.

    Ответ на вопрос «почему?» очень простой. За Израилем все еще стоят США, так что начало большой войны Ирану будет стоить очень дорого», – заключает эксперт.

    Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    29 сентября 2024, 23:14 • Новости дня
    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»

    Совет шуры «Хезболлы» избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии

    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что Совет шуры, главный руководящий орган партии «Хезболла», выбрал новым генеральным секретарем Хашема Сафиеддина. Сафиеддин ранее возглавлял исполнительный комитет партии и курировал политические вопросы и внутренние дела.

    Хашем Сафиеддин является двоюродным братом погибшего лидера партии Хасана Насруллы, который был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара в Бейруте. Сафиеддин считался вторым лицом в «Хезболле» и также входил в орган, ответственный за военные операции.

    Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» 23 сентября, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. Операция направлена на создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.

    В результате одного из ударов был убит Насрулла. Партия подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать противостоять Израилю.

    Официально об избрании Сафиеддина генеральным секретарем «Хезболлы» пока не сообщалось, однако такие сведения переданы через источники Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и Али Караки

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    29 сентября 2024, 17:14 • Новости дня
    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы

    Израильский эксперт назвал условия для ответа Ирана и «Хезболлы» на убийство Насруллы

    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хасан Насрулла незаменимый лидер «Хезболлы». Его устранение поставит под вопрос само существование организации, а Иран сможет вступиться за своих прокси лишь при условии подключения к конфликту Турции, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища.

    «Ликвидация Хасана Насруллы станет для «Хезболлы» критическим ударом, который движение рискует не пережить. Вполне возможно, что организации осталось существовать несколько месяцев. Он был сильным лидером, который возглавлял объединение на протяжении 20 лет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «То есть фактически вокруг него оформлялось именно то движение, за деятельностью которого мы наблюдали последние годы. Он обладал большим количеством связей и ценных контактов. Через него шли все финансовые и военные потоки поддержки «Хезболлы». Насрулла во многом успел стать иконой для собственных последователей», – рассказывает собеседник.

    «Такие люди в целом незаменимы. На его место может прийти лишь формальный глава организации, который не будет обладать соразмерным с ним влиянием и авторитетом. К тому же никто не может дать гарантий, что его преемник не будет спустя какое-то время также убит Израилем», – полагает он.

    «Вполне возможно, что Иран попытается заступиться за собственное прокси. Самостоятельно сегодняшняя «Хезболла» вряд ли способна дать отпор Тель-Авиву. Для Тегерана, в свою очередь, важно понять: а стоит ли вообще идти на повышение ставок в игре с еврейским государством ради осколков некогда мощного движения?» – рассуждает эксперт.

    «Тем не менее, если Иран все же решит вступить в эту игру, то можно ожидать масштабного удара по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА. Если Турция также выразит готовность встать на защиту «Хезболлы», это также повысит шансы на ответ со стороны Тегерана. Риторика Анкары в последнее время становится все жестче и жестче», – заключил Ципис.

    Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища. Его тело, извлеченное из-под завалов, не имело следов ранений. Таким образом, смерть наступила не в результате внешнего воздействия боевых снарядов, но от разрушительных последствий самой бомбардировки.

    Напомним, Насрулла погиб в ходе операции Израиля по устранению лидеров «Хезболлы». Как пишет The Wall Street Journal, нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута. Атака была нанесена с помощью разведданных, которые и указали на собрание ключевых лиц объединения в пятницу.

    В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

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    29 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене

    Израильские истребители нанесли удары по городу и порту Ходейда в Йемене

    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по городу Ходейда в Йемене, включая удары по портовым сооружениям, сообщил источник в администрации провинции Ходейда.

    Как передает РИА «Новости», израильские истребители совершили серию атак на город Ходейда, расположенный на западе Йемена.

    По информации источника в администрации провинции Ходейда, удары были направлены не только по городским районам, но и по стратегически важному порту.

    «Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда, некоторые из них были направлены против порта», – заявил он.

    Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

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    29 сентября 2024, 11:10 • Новости дня
    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы

    Израиль убил Хассана Насруллу и других лидеров «Хезболлы» в подземном бункере

    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
    @ NABIL MOUNZER/EPA/ТАСС

    В результате израильской операции в бункере на юге Бейрута были убиты Хасан Насрулла и другие ключевые фигуры «Хезболлы», что стало возможным благодаря разведданным о встрече лидеров.

    Как сообщает The Wall Street Journal, операция Израиля привела к гибели Хасана Насруллы и других высокопоставленных лидеров «Хезболлы». Нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута.

    Израильская атака была проведена на основе разведданных, которые указывали на собрание лидеров в пятницу. В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лидера «Хезболлы» Хасана Насруллу «террористом номер один» и подчеркнул важность его ликвидации для изменения баланса сил в регионе. Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который привел к гибели Насруллы и усилил напряженность в регионе. Между тем вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в данном действии, назвав Насруллу террористом.

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    28 сентября 2024, 00:24 • Новости дня
    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану

    Лавров потребовал от Израиля и «Хезболлы» выполнения резолюции Совбеза ООН

    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и «Хезболла» должны выполнять обязательства по резолюции Совбеза ООН 1701, против нарушителей нужно принять строгие меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр заявил: «Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и обязательства «Хезболлы» по отводу всех формирований к северу от реки Литания».

    «Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров прокомментировал решение Израиля бомбить Бейрут, заявив, что немедленное прекращение боевых действий могло бы остановить кровопролитие и создать условия для политического урегулирования.

    Он отметил, что Совет Безопасности ООН имеет инструменты для обеспечения выполнения своих решений и должен применять их строго к нарушителям, чтобы резолюции не оставались на бумаге.

    В своем выступлении министр обратился к членам Совбеза с просьбой поставить интересы народов Палестины и Израиля выше политических расчетов. Он потребовал прекращения огня, освобождения незаконно удерживаемых лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

    Кроме того, Лавров обратился к США, подчеркнув, что их поддержка может способствовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут либо продолжать блокировать работу Совета Безопасности ООН, либо встать на сторону мира. Министр выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства. «Переговоры, конечно же, должны проходить под эгидой международного сообщества, без монополизации какой-либо страной», – сказал он.

    Лавров заявил, что спираль насилия вышла за пределы зоны арабо-израильского противостояния, распространяясь на другие регионы. Лавров подчеркнул, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается, и указал на кризисные очаги, такие как Красное море и Аденский залив.

    Лавров отметил, что количество убитых «перевалило» за 41 тыс., а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тыс., большинство из которых – мирные жители, включая женщин, детей и стариков. По его словам, Сектор Газа «стал самой большой тюрьмой под открытым небом».

    «Хочу, чтобы все помнили нашу неизменную позицию: нет никаких оправданий теракту 7 октября, но подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо», – заявил он. По его словам, ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет».

    Напомним, 23 сентября Израиль начал операцию, получившую название «Стрелы севера». Указывается, что основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны. В пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

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    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

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    28 сентября 2024, 13:58 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия заявила об уничтожении почти всего военно-политического руководства «Хезболлы», в живых остался один человек.

    Согласно опубликованной инфографике, в живых остался лишь Абу Али Рида, региональный командир, который продолжает свою деятельность, передает «Российская газета».

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

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    28 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем

    Россия обвинила Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» и эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти, призвав к прекращению боевых действий, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    В заявлении подчеркивается, что ответственность за возможную эскалацию конфликта в регионе лежит на Израиле. Российские дипломаты выразили обеспокоенность возможными драматическими последствиями этого акта, которые могут затронуть Ливан и весь Ближний Восток.

    МИД также отметил, что, совершая это убийство, израильская сторона понимала риски, связанные с потенциальной вспышкой насилия, но все равно пошла на этот шаг. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», – говорится в заявлении МИД России.

    В связи с этим российская сторона призвала Израиль прекратить боевые действия, чтобы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования.

    В заявлении особо подчеркивается необходимость вмешательства международного сообщества, чтобы предотвратить превращение текущей ситуации в полномасштабную вооруженную конфронтацию в регионе. Российские дипломаты настаивают на том, что ответственные члены мирового сообщества должны приложить все усилия для стабилизации обстановки.

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы.

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    27 сентября 2024, 20:30 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» остался невредим при атаке Израиля

    Al Hadath: Генсек «Хезболлы» шейх Насрулла избежал ранения при атаке израильских ВВС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь шиитской партии шейх Хасан Насрулла остался невредим после атаки израильских ВВС на подземный штаб «Хезболлы» в южном Бейруте, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников, на которые ссылается Al Hadath, «шейх Насрулла цел и невредим, с ним все хорошо», передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что руководство «Хезболлы» планирует выступить с официальным заявлением в ближайшие часы. Оно будет касаться «израильской агрессивной акции против Ливана».

    Напомним, Израиль объявил об ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 19:49 • Новости дня
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством, и отметил обострение арабо-израильского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН назвал гибель лидера шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы политическим убийством, передает

    ТАСС. В своем выступлении Лавров выразил обеспокоенность тем, что подобные методы убийств становятся обычной практикой. Министр подчеркнул, что это трагическое событие произошло в Бейруте и указал на его негативное влияние на региональную безопасность.

    Также Лавров связал убийство с общим обострением ситуации в различных регионах Ближнего Востока, включая арабо-израильский конфликт и другие горячие точки. Глава МИД России отметил, что безопасность в мире должна быть равной и неделимой для всех, иначе ее не будет ни для кого. По его словам, Россия много лет пыталась донести это понимание до стран Запада, которые, по мнению министра, страдают от комплекса исключительности и безнаказанности.

    Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в Бейруте, а операция была названа «Новый порядок». Спустя некоторое время шиитское движение «Хезболлах» подтвердило гибель своего лидера. Этот инцидент усиливает напряженность в регионе и подчеркивает важность поиска решений для стабилизации ситуации.

    Ранее МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    Востоковед Кирилл Семенов отметил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражения движения, так как иранские офицеры могут начать руководить его военными операциями.

    Кроме того, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла» столкнулась с «врагом изнутри», который подсказал местоположение Насраллы, всегда державшееся в секрете.

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    28 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    «Хезболла» подтвердило смерть Насруллы в результате израильской атаки

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки

    «Хезболла» подтвердило смерть Насруллы в результате израильской атаки
    @ IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

    Согласно заявлению организации, Насрулла погиб в пятницу в результате израильской атаки на столицу Ливана Бейрут, передает ТАСС.

    «Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь «Хезболлах», присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти тридцати лет», указано в заявлении.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. На его бункер было сброшено более 80 бомб.

    После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Напомним, ЦАХАЛ в виде инфографики сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы».

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    28 сентября 2024, 21:28 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху в Израиль

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в страну, сообщает ТАСС. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, выступая на канале Al Masirah, принадлежащем хуситам.

    Сариа заявил следующее: «Ракетные войска провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху». До настоящего времени официальных подтверждений этого удара нет.

    Аэропорт Бен-Гурион является важной транспортной точкой Израиля и одним из основных международных воздушных узлов страны. Информация о возможных атаках на объекты такого уровня всегда вызывает повышенное внимание со стороны международного сообщества.

    Напомним, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, заявив о применении гиперзвуковой баллистической ракеты. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «взимать высокую плату» с любого, кто попытается на него напасть.

    Между тем в субботу первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что гибель лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы может привести к уничтожению Израиля и подчеркнул готовность Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления.

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    29 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН

    Лавров раскритиковал США за блокировку в Совбезе ООН резолюций по палестино-израильскому конфликту

    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, что препятствует выполнению СБ его функций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам министра, США не выполнили VII главу Устава ООН, которая касается мер в случае агрессии и нарушений мира. Он подчеркнул, что «все резолюции Совета Безопасности должны выполняться», передает ТАСС.

    «Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр пояснил, что седьмая глава является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

    Он выразил мнение, что страны, применяющие право вето, иногда наносят ущерб своей репутации. По словам Лаврова, «вода камень точит», хотя он признал сложность ситуации.

    Министр указал, что резолюции могут содержать требования о прекращении поставок вооружений в зону конфликта. «Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», – сказал глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно было бы урегулировать быстро и эффективно.

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