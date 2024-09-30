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В Ливане погибли 123 человека из-за авиаударов
Минздрав Ливана сообщил о 123 погибших и 359 раненных в результате израильских авиаударов
За прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.
По данным портала Elnashra, число погибших в результате израильских авиаударов в Ливане за последние сутки увеличилось с 109 до 123 человек, сообщает ТАСС.
Ранены 359 человек. Основные потери зафиксированы в поселке Айн-Дельба, находящемся вблизи города Сайда, где число погибших возросло с 24 до 32, а количество раненых с 29 до 53.
В результате бомбардировки был разрушен жилой дом около мечети Эль-Фуркан. Очевидцы утверждают, что спасательные работы продолжаются, и число погибших может увеличиться.
В Тире и его окрестностях авиаудары привели к гибели 16 человек, 115 получили ранения. В округе Бинт-Джбейль жертвами авианалетов стали 10 человек, четверо были ранены.
На северо-востоке Ливана во второй половине дня подверглись воздушным атакам 45 населенных пунктов в окрестностях Баальбека и Хермеля, где погибли 33 человека, а 47 получили ранения. Пока не ясно, все ли погибшие были гражданскими или среди них были бойцы «Хезболлы».
Кроме того, министр окружающей среды Ливана Насер Ясин сообщил, что число беженцев в последние дни достигло 250 тыс. человек. Большинство из них размещено в 777 центрах для перемещенных лиц по всей стране.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне конфликта.