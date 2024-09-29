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Израиль атаковал 120 объектов в Ливане
Израильские ВВС завершили удары по 120 целям «Хезболлы» в Ливане
Израиль завершил серию авиаударов по Ливану, атаковав около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы и террористическую инфраструктуру, что существенно повлияло на их потенциал.
Армия Израиля завершила мощную волну ударов по Ливану, передает ТАСС. ВВС Израиля атаковали около 120 целей, связанных с шиитским движением «Хезболлах».
В числе пораженных объектов значатся важные штабы и инфраструктура, использовавшаяся боевиками для планирования и осуществления террористической деятельности против Израиля.
Как сообщила армейская пресс-служба, удары затронули как юг страны, так и удаленные от израильской границы районы в глубине ливанской территории, что «нанесло существенный урон потенциалу «Хезболлы», ее командным возможностям и оперативному управлению».
Как писала газета ВЗГЛЯД, войска армии обороны Израиля начали подготовку к возможной наземной операции в Ливане для предотвращения угроз со стороны «Хезболлы». Помимо этого, израильское руководство рассматривает ограниченные военные действия в ответ на обстрелы со стороны группировки. В результате, как сообщалось, более 90 тыс. жителей южного Ливана были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь будущей эскалации конфликта.