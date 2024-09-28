«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Стало известно о подготовке Израиля к ограниченной наземной операции в Ливане
ABC News: Израиль готовится к ограниченной наземной операции против «Хезболла» в Ливане
Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане на фоне обострения конфликта и массированных авиаударов по объектам «Хезболла», что вызвало массовый исход более 90 тыс. жителей из южного Ливана, сообщают западные СМИ.
Израиль готовится к ограниченной наземной операции на территории Ливана, сообщает ABC News со ссылкой на представителя администрации США. Наступательная операция израильской армии получила название «Стрелы севера», передает РИА «Новости».
С начала действий израильская армия наносит массированные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Уже зафиксированы точечные удары по Бейруту, где ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлах», включая генсека движения Хасана Насруллу.
На фоне эскалации конфликта более 90 тыс. жителей южного Ливана были вынуждены покинуть свои дома. «Хезболла» отвечает ракетными обстрелами по северу Израиля, а дальность ракетных атак значительно увеличилась, достигая даже районов Тель-Авива. Ежедневно Израиль фиксирует десятки ракетных залпов, некоторые из которых приводят к ранениям среди гражданского населения.
После израильско-ливанской войны 2006 года была принята резолюция Совбеза ООН 1701, которая предусматривала вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание сил ООН. Однако за последние 18 лет «Хезболла» восстановило свою инфраструктуру на юге страны. Обострение на границе произошло после начала израильских военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Ирана Али Хаменеи заявил: Ливан сделает так, чтобы Израиль пожалел о своих действиях в свете сообщений о гибели генсека «Хезболлах» Хасана Насруллы.
В свою очередь, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф подчеркнул намерение Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления и отметил, что гибель Насруллы может стать причиной уничтожения Израиля.