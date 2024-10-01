В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
Politico: Белый дом поддержал операцию Израиля против «Хезболлы»
США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», это вызвало разногласия внутри американской администрации, пишет Politico.
По данным издания, Белый дом втайне поддержал решение Израиля начать военную операцию против «Хезболлы», передает ТАСС.
В частности, спецпосланник США Эймос Хокстин и координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк сообщили израильским представителям о согласии США с новой стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Politico указывает, что внутри американской администрации нет единства в отношении поддержки Израиля. Многие представители Пентагона, Госдепартамента и разведки США опасаются, что это может привести к втягиванию Вашингтона в ближневосточный конфликт.
Газета также сообщает, что США не были посвящены в детали израильской операции. Американская сторона призывала Израиль избегать чрезмерной эскалации, которая может перерасти в полномасштабную региональную войну.
Ранее израильский новостной портал Walla сообщил, что армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана.