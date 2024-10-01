Politico: Белый дом поддержал операцию Израиля против «Хезболлы»

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Белый дом втайне поддержал решение Израиля начать военную операцию против «Хезболлы», передает ТАСС.

В частности, спецпосланник США Эймос Хокстин и координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк сообщили израильским представителям о согласии США с новой стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Politico указывает, что внутри американской администрации нет единства в отношении поддержки Израиля. Многие представители Пентагона, Госдепартамента и разведки США опасаются, что это может привести к втягиванию Вашингтона в ближневосточный конфликт.

Газета также сообщает, что США не были посвящены в детали израильской операции. Американская сторона призывала Израиль избегать чрезмерной эскалации, которая может перерасти в полномасштабную региональную войну.

Ранее израильский новостной портал Walla сообщил, что армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана.