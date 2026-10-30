The Irish Times: Ирландия начала подготовку к объединению с Северной Ирландией

Tекст: Мария Иванова

Новая правительственная структура проработает различные сценарии конституционного будущего для Ирландии, включая возможность объединения. Власти страны впервые готовятся к воссоединению с Ольстером, передает ТАСС со ссылкой на The Irish Times.

Новое ведомство также будет вести подготовку к сохранению Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства или ее переходу под суверенитет Дублина с высокой степенью автономности.

В сентябре президент США Дональд Трамп на встрече с Мартином заявил о желании видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией. Это высказывание дало толчок центробежным тенденциям в Великобритании. Вскоре первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии подписали меморандум о взаимопонимании с фиксацией права регионов на самоопределение.

В канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема отвергли возможность проведения референдумов о выходе из страны. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, переход Северной Ирландии под контроль Дублина возможен при согласии большинства жителей Ольстера и Республики Ирландия, однако для референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии потребовали от Лондона провести референдумы о независимости этих территорий.

Политолог Владимир Корнилов связал нарастающие центробежные тенденции с некомпетентностью британского руководства.