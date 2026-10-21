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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 15:30 • Новости дня

    МИД Ирана назвал Ормузский пролив незаменимым для мировой экономики

    Глава МИД Ирана Аракчи: Заменить Ормузский пролив другими путями невозможно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что альтернативные логистические маршруты не смогут заменить Ормузский пролив по уровню значимости для региона и мира.

    Иран уверен в невозможности заменить Ормузский пролив другими логистическими путями, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью главы внешнеполитического ведомства страны для издания Financial Times.

    «Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе», – заявил Аракчи.

    Министр подчеркнул, что этот путь остается критически важным для региона и глобальной экономики вопреки всей шумихе вокруг альтернативных маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике.

    В воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию маршрута.

    В субботу Тегеран передал США семидневный план по разблокировке пролива.

    20 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tasnim: Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны и будут использоваться исключительно для внутренних нужд.

    По его словам, обогащенные ядерные материалы являются достоянием Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. «Ни одна частица обогащенного ядерного материала не покинет Иран. Эти материалы являются огромным капиталом и национальным достоянием иранского народа, предназначенным для его использования только внутри страны», – заявил Резаи в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром.

    Политик добавил, что в иранском руководстве единогласно пришли к выводу об отказе от любых переговоров с США до укрепления доверия между странами. По его словам, первым шагом на пути к этому должно стать выполнение Вашингтоном семи выдвинутых Тегераном условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дональд Трамп объявил о переговорах США и Ирана.

    В апреле иранский МИД обвинил Вашингтон в затягивании процесса.

    В апреле сообщалось, что Тегеран окончательно отказался от диалога с американской стороной.

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    21 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива не менее чем на 700 км, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    «Иран вынудил американские военные корабли и фрегаты покинуть Ормузский пролив», – указал Мохеби, отметив, что до начала войны в Персидском заливе в районе находилось от 30 до 40 кораблей ВМС США, теперь же они держатся вдали от пролива.

    Иранский генерал заявил, что Ормузский пролив «закрыт на 100%» и проход через него отдельных небольших судов с отключенной навигацией не означает открытости для судоходства, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Подобные проходы Мохеби охарактеризовал как «воровство и контрабанду», оценив объем нефти, которую США, по его данным, перевозят таким путем, максимум в один–два млн баррелей, причем, как подчеркнул бригадный генерал, «это достигается с огромными затратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    КСИР пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в районе пролива.

    В понедельник КСИР назвал проложенные под Ормузским проливом интернет-кабели одной из возможных целей Ирана.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда, сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

    Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

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    20 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    КСИР: Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В южной части Ормузского пролива на морской мине подорвался и загорелся супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В результате взрыва на судне начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР, опубликованное агентством Tasnim. «Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в сообщении.

    По данным иранских военных, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы. Экипаж попытался покинуть пролив по неразрешенному южному маршруту, проигнорировав предупреждения. Название пострадавшего танкера не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР также заявил, что сбил американский беспилотник и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    В понедельник иранские военные также объявили о подорвавшемся танкере-нарушителе.

    В субботу еще один нефтяной танкер подорвался на мине в этом же проливе.

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    21 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс

    Представитель Белого дома Келли: США не планируют атаковать Иран до выборов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тель-Авив не собираются наносить совместные удары по Тегерану до промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября, сообщила замглавы пресс-службы президента США Анна Келли.

    «У израильтян или у США нет планов снова совместно атаковать иранское руководство до промежуточных выборов 3 ноября», – приводит слова Келли Al Jazeera.

    Промежуточные выборы в США, на которых будет сформирован новый состав Палаты представителей и определится судьба 35 мест в Сенате, состоятся 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива после обострения ситуации в регионе.

    Во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе в ответ на возможную атаку США и Израиля.

    Иранские власти во вторник назвали свои действия против США правом на самооборону и заявили о готовности продолжать давление на американские силы в регионе.

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    21 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    При ударе коалиции Саудовской Аравии погибли восемь йеменских рыбаков 

    Авиация Саудовской Аравии уничтожила восемь йеменских рыбаков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

    Саудовская авиация нанесла два удара по рыбацким лодкам на побережье Эль-Кадха в прибрежном районе Зубаб, передает ТАСС со ссылкой на подконтрольное хуситам йеменское агентство SABA.

    Сначала атаке с воздуха подверглось судно, стоявшее на якоре недалеко от берега. Затем самолеты нанесли удар по выжившим после первого налета рыбакам, когда они пытались спастись на другой лодке, что привело к гибели восьми человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии. В понедельник хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам. Ранее свыше 15 человек погибли при атаках мятежников на аэропорт Эр-Рияда.

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    21 октября 2026, 07:39 • Новости дня
    Арабская коалиция перехватила запущенные в Саудовскую Аравию дроны

    Арабская коалиция уничтожила четыре беспилотника хуситов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате и уничтожении четырех беспилотников, которые были направлены в сторону королевства.

    «Коалиция Саудовской Аравии заявляет, что она перехватила и уничтожила четыре дрона, выпущенных в сторону Саудовской Аравии», – говорится в сообщении агентства Reuters.

    По данным агентства, беспилотники были уничтожены в Медине и на востоке страны, передает РИА «Новости».

    В августе после четырехлетнего затишья активизировались военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии. Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Кроме того, при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    21 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 110 долларов из-за рисков для судоходства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в среду выросли, восстановившись после потерь предыдущей сессии из-за сохраняющихся угроз судоходству в Ормузском проливе.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% и составила 110,19 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,2% – до 98,97 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что трейдеры сопоставили возобновившиеся угрозы судоходству через Ормузский пролив и атаки на Саудовскую Аравию с восстановлением экспорта нефти с Ближнего Востока. По данным аналитической компании Kpler, на прошлой неделе объемы поставок через пролив и альтернативные экспортные маршруты превысили довоенный средний показатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов. В субботу вице-премьер России Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    21 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена

    Al Arabiya: Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту портового города Аден на юге страны.

    В районе воздушной гавани раздался мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших людях на данный момент не приводится.

    Аден расположен на юге Йемена и выполняет функции временной столицы международно признанного правительства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.

    В понедельник мятежники нанесли удары по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    Жертвами очередного ракетного удара по военному лагерю в Йемене стали 40 человек.

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    21 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Макрон: Стоимость грузоперевозок из Персидского залива выросла в десять раз

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива увеличили транспортные расходы на перевозку ресурсов в десять раз.

    Конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном и последовавшая блокировка Ормузского пролива практически разрушили логистические цепочки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Главная проблема на данный момент – это транспортные расходы, они выросли в десять раз», – заявил Макрон во время визита в Катар.

    По словам президента, нехватка судов для доставки грузов вызвана тем, что слишком мало из них имеют страховку для прохода через пролив. Сейчас обсуждается создание нового механизма региональных гарантий, который поможет снизить цены на логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе.

    Во вторник танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В Британии спрогнозировали снижение роли пролива в мировой логистике.

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    21 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Ирак закрыл пограничный переход с Ираном

    Shafaq News: Ирак закрыл переход на границе с Ираном до особого распоряжения

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Ирака приняло решение приостановить работу контрольно-пропускного пункта «Аш-Шиб» на ирано-иракской границе по техническим причинам.

    Иракские власти распорядились временно закрыть контрольно-пропускной пункт «Аш-Шиб» на границе с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.

    По словам источника в местной администрации провинции Мейсан, переход закрыт с 6:00 среды по местному времени по техническим причинам до особого распоряжения.

    В сентябре Ирак уже приостанавливал работу пограничных переходов с Ираном с целью пересмотра процедур администрирования и обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Иран возобновил авиасообщение с Ираком.

    Летом Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана.

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    21 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Турция заключила с Катаром, Пакистаном и Индонезией оборонный меморандум

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе визита турецкого министра обороны Яшара Гюлера в Доху подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией.

    Меморандум переводит двусторонние связи государств в сфере военно-промышленного комплекса в многосторонний формат, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

    Документ предусматривает совместное производство вооружений и боевой техники, передачу технологий, а также научно-исследовательские работы и интеграцию цепочек поставок между предприятиями. В Минобороны Турции отметили, что соглашение направлено на содействие сотрудничеству и укрепление военного потенциала четырех стран.

    Ранее Турция наладила поставки Катару ударных беспилотников Bayraktar TB2 и бронетехники. С Индонезией страна ведет совместную разработку среднего танка Kaplan MT, а для ВМС Пакистана Анкара строит корветы в рамках проекта Milgem.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создали военный союз. В прошлом году Анкара решила модернизировать флот за счет экспорта оружия. Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество.

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    21 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин выразил готовность помочь в разрешении иранского кризиса

    Путин на встрече с Уиткоффом предложил помощь в разрешении кризиса в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва готова оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана.

    Глава российского государства принял американского представителя в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе беседы обсуждалась текущая обстановка на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что у нас особые доверительные отношения с Ираном, с нашими партнерами в Иране, потому что они складывались десятилетиями. И если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, то мы с удовольствием сделаем это», – сказал Путин.

    Российский лидер также добавил, что ему было бы в высшей степени интересно узнать оценки американской стороны относительно ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил российского лидера за твердую позицию по ситуации вокруг Исламской республики.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    21 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Нефтеналивной танкер загорелся в Ормузском проливе после атаки

    Танкер под флагом Кувейта загорелся после атаки в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтеналивной танкер AL DASMA был атакован во время прохождения Ормузского пролива, после чего на судне начался пожар.

    Об атаке на танкер AL DASMA в Ормузском проливе стало известно из навигационного предупреждения для моряков, с которым ознакомился ТАСС. В документе указано, что на судне начался пожар, оно легло в дрейф примерно в 11 морских милях на запад от порта Буха в Омане.

    Танкер был построен в 2014 году, ходит под флагом Кувейта и в среднем может перевозить около 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер близ порта Буха в Омане, не уточнив его название. По данным UKMTO, в результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен, судно стоит на якоре.

    По состоянию на 13 октября в Ормузском проливе были атакованы 22 судна, что стало рекордным показателем с начала конфликта на Ближнем Востоке, превысив общее число инцидентов за весь март 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе. В тот же день КСИР подорвал два других танкера в проливе.

    В понедельник из-за атак на суда в Ормузском проливе оказались заблокированы 6 тыс. моряков.

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    21 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками аэропорт на юго-востоке Йемена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Райян в городе Эль-Мукалла провинции Хадрамаут.

    Удары наносились с применением трех беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский новостной портал Хадрамаут.нет. Атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и объекты электроснабжения.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена.

    Во вторник число погибших при атаке на военный лагерь в Йемене выросло до 73.

    В понедельник повстанцы атаковали объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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