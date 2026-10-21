Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
МИД Ирана назвал Ормузский пролив незаменимым для мировой экономики
Глава МИД Ирана Аракчи: Заменить Ормузский пролив другими путями невозможно
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что альтернативные логистические маршруты не смогут заменить Ормузский пролив по уровню значимости для региона и мира.
Иран уверен в невозможности заменить Ормузский пролив другими логистическими путями, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью главы внешнеполитического ведомства страны для издания Financial Times.
«Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе», – заявил Аракчи.
Министр подчеркнул, что этот путь остается критически важным для региона и глобальной экономики вопреки всей шумихе вокруг альтернативных маршрутов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике.
В воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию маршрута.
В субботу Тегеран передал США семидневный план по разблокировке пролива.