Ирак закрыл пограничный переход с Ираном

Shafaq News: Ирак на неопределенное время закрыл пограничный переход с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

Правительство Ирака распорядилось закрыть пограничный переход «Аш-Шиб» (в Иране он называется «Чазабе») до особого распоряжения по техническим причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.

Представитель МВД Ирана Али Зейниванд заявил, что Тегеран не получал от Багдада уведомлений о закрытии пунктов пограничного обмена с провинцией Хузестан. По его словам, иранские власти изучают ситуацию.

Зейниванд также напомнил о меморандуме между Ираном и Ираком, согласно которому стороны обязаны уведомлять друг друга о закрытии погранпереходов на длительный срок. Он добавил, что при кратковременном закрытии согласование не требуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Иран возобновил авиасообщение с Ираком.

Летом Багдад выразил готовность стать площадкой для переговоров между США и Ираном.

Иран, Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство.