КСИР: Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате взрыва на судне начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР, опубликованное агентством Tasnim. «Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в сообщении.

По данным иранских военных, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы. Экипаж попытался покинуть пролив по неразрешенному южному маршруту, проигнорировав предупреждения. Название пострадавшего танкера не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР также заявил, что сбил американский беспилотник и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

В понедельник иранские военные также объявили о подорвавшемся танкере-нарушителе.

В субботу еще один нефтяной танкер подорвался на мине в этом же проливе.