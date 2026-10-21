Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ответными мерами при угрозе КНДР
Ким Е Чжон пригрозила уничтожить «безумных бандитов» Южной Кореи при угрозе КНДР
Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР примет ответные меры, если Южная Корея будет угрожать безопасности республики и ее военных на границе.
«Если провокационные выстрелы врагов выйдут за пределы предупреждений и нанесут реальный ущерб безопасности нашей территории и личной безопасности наших военнослужащих, то наши пограничники будут беспощадно уничтожать безумных вооруженных бандитов», – заявила Ким Е Чжон. Ее слова передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Она пояснила, что Южная Корея продолжает совершать провокации: ведет трансляции предупреждений через громкоговорители и производит предупредительные выстрелы. При этом КНДР проявляет максимальную сдержанность и готовится к возможному развитию событий. Ким Е Чжон добавила, что если бы КНДР открыла предупредительный огонь, ситуация на Корейском полуострове неизбежно бы обострилась.
Ранее в среду Ким Е Чжон и советник министерства обороны КНДР маршал Пак Чон Чхон проинспектировали основные участки строительства укреплений на южной границе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ким Е Чжон проинспектировала укрепление границы с Южной Кореей.
Во вторник Сеул ответил ей на обвинения в незаконных действиях на границе.
В понедельник сестра Ким Чен Ына заявила о нестабильной ситуации на межкорейской границе.