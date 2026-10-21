Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ответными мерами при угрозе КНДР

Ким Е Чжон пригрозила уничтожить «безумных бандитов» Южной Кореи при угрозе КНДР

Tекст: Елизавета Шишкова

«Если провокационные выстрелы врагов выйдут за пределы предупреждений и нанесут реальный ущерб безопасности нашей территории и личной безопасности наших военнослужащих, то наши пограничники будут беспощадно уничтожать безумных вооруженных бандитов», – заявила Ким Е Чжон. Ее слова передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она пояснила, что Южная Корея продолжает совершать провокации: ведет трансляции предупреждений через громкоговорители и производит предупредительные выстрелы. При этом КНДР проявляет максимальную сдержанность и готовится к возможному развитию событий. Ким Е Чжон добавила, что если бы КНДР открыла предупредительный огонь, ситуация на Корейском полуострове неизбежно бы обострилась.

Ранее в среду Ким Е Чжон и советник министерства обороны КНДР маршал Пак Чон Чхон проинспектировали основные участки строительства укреплений на южной границе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ким Е Чжон проинспектировала укрепление границы с Южной Кореей.

Во вторник Сеул ответил ей на обвинения в незаконных действиях на границе.

В понедельник сестра Ким Чен Ына заявила о нестабильной ситуации на межкорейской границе.