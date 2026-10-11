В ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел на западе Турции в провинции Маниса. От удара с грузовиком автобус опрокинулся, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

По предварительным данным, граждан России среди жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный муниципалитет. Все погибшие и раненые, предварительно, являются гражданами Турции.

К месту происшествия направлены кареты скорой помощи, подробности аварии выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае десятки людей пострадали в аварии с автобусом в Турции.

В сентябре прошлого года российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье.