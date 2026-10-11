Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
В ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек
Не менее 11 человек погибли и 27 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса, сообщили СМИ.
Инцидент произошел на западе Турции в провинции Маниса. От удара с грузовиком автобус опрокинулся, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
По предварительным данным, граждан России среди жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный муниципалитет. Все погибшие и раненые, предварительно, являются гражданами Турции.
К месту происшествия направлены кареты скорой помощи, подробности аварии выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае десятки людей пострадали в аварии с автобусом в Турции.
В сентябре прошлого года российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье.