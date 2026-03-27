Прокурор запросил пожизненный срок для командира дронов ВСУ
Российская прокуратура потребовала для командующего беспилотными силами ВСУ Роберта Бровди пожизненное заключение за теракт, в котором погибла журналистка Анна Прокофьева, сообщил участник процесса.
В ходе прений сторон прокурор потребовал для фигуранта пожизненного лишения свободы, сказал собеседник РИА «Новости».
Гособвинитель попросил назначить первые 10 лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, занимая должность командира 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт.
Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе в семи километрах от села Забужевка. В результате подрыва автомобиля погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц получили ранения.
Бровди объявлен в международный розыск и заочно арестован. Заочное рассмотрение его дела 2-й Западный окружной военный суд начал в среду, а в пятницу стороны перешли к прениям.
Напомним, СК предъявил заочное обвинение командиру 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Бровди за теракт при минировании дорог в Курской области, повлекший гибель военкора Первого канала Анны Прокофьевой.