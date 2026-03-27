В России подешевели летние шины из-за роста поставок из Китая

Tекст: Вера Басилая

За период с января по март 2026 года продажи летних шин для легковых автомобилей выросли на 41% по количеству и на 30% по выручке, составив 8,6 млрд рублей. Средняя цена одной покрышки снизилась на 7% – с 6,9 тыс. до 6,4 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов подтвердил снижение цен и объяснил его избытком предложения, прежде всего из азиатских стран.

Особенно заметно подешевели малоизвестные бренды среднего и низкого ценового сегмента – Tracmax, Goodride, Triangle, Landspider, Leao, Antares, Hifly, RoadX и Fortune, где скидки составили 10-20%. Лидерами продаж стали покрышки диаметром 16 дюймов – их доля составила 25%, а средняя цена снизилась на 9% до почти 6 тыс. рублей. Далее идут шины R15 (24% рынка, падение цены на 6% до 4,5 тыс. рублей) и R17 (16% рынка, минус 9% до 8,1 тыс. рублей). Рост продаж отмечен также у шин R14 и R18.

Эксперты подчеркивают популярность массовых моделей, среди которых российские Cordiant, Viatti, «Кама», Ikon Tyres, а также азиатские Maxxis, Triangle и Sailun, которые регулярно проходят сравнительные тесты. Европейские бренды доступны ограниченно и стоят заметно дороже. Евгений Липовицкий из Газпромбанк Автолизинг рекомендует приобретать летние шины до апреля и советует обращать внимание на дату производства и размер, а также покупать в специализированных магазинах для возможности возврата.

Китайские бренды сохраняют баланс между ценой и характеристиками, но разброс качества среди них велик. Эксперт Кирилл Осипов отмечает, что некоторые линейки Maxxis, Triangle и Sailun по тормозному пути приближаются к европейским моделям, однако часть марок уступает по управляемости, особенно в экстремальных условиях. Выбирать шины специалисты советуют по результатам независимых тестов, а не по стране происхождения.

Подержанные шины могут стать бюджетной альтернативой, но существует риск приобрести изношенные или поврежденные изделия. В то же время монтаж шин весной 2026 года подорожает на 10-15% из-за роста издержек сервисов. В среднем полный цикл работ для легковых авто с R14-R16 обходится в 3-4 тыс. рублей, для кроссоверов с R17-R20 – в 4-5,5 тыс. рублей; в Москве цены выше на 10% среднероссийских.

В климатических условиях России использование соответствующих сезону шин является обязательным условием безопасной эксплуатации автомобиля.

