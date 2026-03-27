Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Иран нанес удар по транспортному центру армии Израиля
Армия Ирана нанесла удар беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Ирана, передает ТАСС.
В заявлении, озвученном иранской гостелерадиокомпанией, отмечается: «База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (имеется в виду Израиль) в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран». Подчеркивается, что удар был направлен именно по объекту, обеспечивающему логистику и поддержку израильской армии.
На данный момент детали последствий атаки не приводятся. Официальных комментариев от израильских властей также пока не поступало.
Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу командования северного округа израильских войск. До этого в результате ракетной атаки Ирана на Тель-Авив шесть человек получили легкие ранения, когда обломки снарядов упали в жилом районе города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала масштабного противостояния с Ираном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей Израиля.