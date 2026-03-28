Таиланд провел переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бангкок провел переговоры с Тегераном по обеспечению безопасного транзита нефти через Ормузский пролив, сообщает ТАСС. Как заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, одной из ключевых задач стало поддержание стабильных маршрутов поставок нефти, что помогло избежать серьезных перебоев. Он добавил: «Я должен извиниться перед народом за переполох, вызванный изменением цен на нефть. Мы заверяем общественность, что запасов нефти достаточно».

Премьер отметил, что благодаря усилиям правительства запасы нефти в Таиланде выросли с 62 до 100 дней, что стало рекордом за последние годы. Кроме того, Чанвиракун призвал граждан принять участие в энергосберегающей кампании «Одна семья – один литр», подчеркнув, что если 10 млн домохозяйств сократят потребление на один литр в день, это позволит уменьшить импорт нефти на 10 млн литров ежедневно.

По оценке главы правительства, подобная мера сократит государственные субсидии более чем на 200 млн батов и расходы домохозяйств – более чем на 400 млн батов в сутки. Между тем, цены на бензин и дизель в Таиланде выросли на 6 батов за литр или на 12-20% в зависимости от марки, что связано с военной операцией США и Израиля против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда оказалось на мели у иранского острова Кешм после нападения в Ормузском проливе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с Сергеем Лавровым заявил об открытом статусе Ормузского пролива для судов стран, не связанных с США и Израилем.

Американская газета The New York Times описала худший в истории энергетический кризис в Азии из-за войны с Ираном и остановки движения через Ормузский пролив с жесткими мерами экономии энергии в Таиланде.