  ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
    Словакию хотят поставить на военные рельсы
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    Вице-президент США счел НЛО демонами
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    28 марта 2026, 08:51 • Новости дня

    Таиланд провел переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бангкок провел переговоры с Тегераном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив, сообщил таиландский премьер-министр Анутхин Чанвиракун.

    Бангкок провел переговоры с Тегераном по обеспечению безопасного транзита нефти через Ормузский пролив, сообщает ТАСС. Как заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, одной из ключевых задач стало поддержание стабильных маршрутов поставок нефти, что помогло избежать серьезных перебоев. Он добавил: «Я должен извиниться перед народом за переполох, вызванный изменением цен на нефть. Мы заверяем общественность, что запасов нефти достаточно».

    Премьер отметил, что благодаря усилиям правительства запасы нефти в Таиланде выросли с 62 до 100 дней, что стало рекордом за последние годы. Кроме того, Чанвиракун призвал граждан принять участие в энергосберегающей кампании «Одна семья – один литр», подчеркнув, что если 10 млн домохозяйств сократят потребление на один литр в день, это позволит уменьшить импорт нефти на 10 млн литров ежедневно.

    По оценке главы правительства, подобная мера сократит государственные субсидии более чем на 200 млн батов и расходы домохозяйств – более чем на 400 млн батов в сутки. Между тем, цены на бензин и дизель в Таиланде выросли на 6 батов за литр или на 12-20% в зависимости от марки, что связано с военной операцией США и Израиля против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда оказалось на мели у иранского острова Кешм после нападения в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с Сергеем Лавровым заявил об открытом статусе Ормузского пролива для судов стран, не связанных с США и Израилем.

    Американская газета The New York Times описала худший в истории энергетический кризис в Азии из-за войны с Ираном и остановки движения через Ормузский пролив с жесткими мерами экономии энергии в Таиланде.

    26 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью

    Эксперт Анпилогов: Намерение Лондона закрыть Ла-Манш для экспорта российской нефти – игра на провокацию

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее премьер Британии Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства подсанкционные суда.

    «Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.

    «Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.

    В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.

    На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.

    Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.

    Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.

    Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.

    26 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переработчики нефти из Индии на фоне растущей геополитической напряженности начали активнее уходить от доллара, рассчитываясь за российское сырье рупиями с последующей конвертацией.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще отказываются от доллара при оплате поставок российской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как уточняют источники, расчеты осуществляются через отправку рупий на специальные зарубежные банковские счета, которые принадлежат российским покупателям. Затем рупии конвертируют в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов или китайские юани. Уточняется, что ряду подобных сделок помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом.

    Собеседники агентства добавили, что помимо дирхама и юаня компании рассматривают также сингапурский и гонконгский доллары. При этом возможность проведения операций, по их словам, зависит от степени уверенности отдельных банков в таких транзакциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне смягчения американских санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти.

    Осенью вице-премьер Александр Новак заявлял о начале расчетов Индии за российскую нефть в юанях при сохранении основной части платежей в рублях.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран с начала войны на Ближнем Востоке мог заработать дополнительные сотни миллионов долларов на продаже нефти, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, основной причиной стал резкий рост цен на нефть, поскольку Исламская республика осталась единственным крупным экспортером, способным использовать Ормузский пролив для поставок сырья.

    Сейчас иранская нефть продается преимущественно в Китай с минимальным за последние десять месяцев дисконтом к Brent – разрыв сократился до 2,10 доллара за баррель против более чем 10 долларов до войны. Экспорт иранской нефти в марте, по оценкам TankerTrackers.com, составил в среднем около 1,6 млн баррелей в сутки, что близко к довоенному уровню. Объемы экспорта остаются стабильными благодаря активности на терминале Харк и использованию Ормузского пролива, тогда как другие страны региона столкнулись с серьезными ограничениями.

    Параллельно Вашингтон временно снял санкции с части иранской нефти, находящейся уже на танкерах в море, чтобы сдержать рост мировых цен. По словам Ричарда Нефью, эксперта Columbia University, «администрация Трампа практически умоляет Иран продавать нефть». Подсчеты показывают, что с марта продажи только иранской Light Blend принесли стране около 139 млн долларов в сутки против 115 млн в феврале.

    Инфраструктура на главном экспортном хабе Ирана – острове Харк – осталась невредимой, несмотря на удары по военным объектам, что подтверждают спутниковые снимки Copernicus. Более того, Иран также использует для отгрузок терминал Джаск за пределами Ормузского пролива, хотя регулярные поставки оттуда редки.

    На фоне войны и атак на объекты энергетики в других странах Персидского залива инфраструктура Ирана почти не пострадала, за исключением прошлой недели, когда израильские удары пришлись по газовому комплексу Южный Парс. Это спровоцировало ответные атаки Ирана по энергетическим объектам арабских стран региона.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.

    В четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    25 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» сообщил о высоком спросе на российскую нефть.

    В мире сохраняется высокий спрос на российскую нефть, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Россия получает множество заявок на поставки, и этот интерес исходит не только от Вьетнама.

    Песков подчеркнул: «Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять». Он отметил, что Россия уже сейчас сталкивается с активным интересом со стороны различных стран.

    По словам Пескова, если тенденция сохранится, Россия вскоре может столкнуться с нехваткой возможностей для удовлетворения всех новых запросов на поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил полный переход на поставки российских энергоресурсов в страны с растущим спросом, если это будет выгоднее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась закупать российский газ даже при угрозе энергетических отключений в Евросоюзе.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    25 марта 2026, 13:36 • Новости дня
    Новак заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго.

    Новак заявил о невиданном ранее энергетическом кризисе, который затронул весь мир, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация настолько серьезна, что ее можно сравнить с нефтяным эмбарго стран Персидского залива в 1980-е, когда произошла резкая остановка поставок энергоресурсов западным странам.

    Новак отметил, что в настоящее время под угрозой находится почти 20 млн баррелей нефти в сутки из-за закрытия Ормузского пролива, что оказывает существенное влияние не только на энергетические рынки, но и на мировую экономику в целом. Он подчеркнул, что кризис приводит к применению протекционистских мер и закрытию отдельных экспортных направлений, в том числе по продукции, перерабатываемой из российских ресурсов.

    Чиновник добавил, что такие изменения в мировой торговле и энергетике искажают рынки и требуют постоянного мониторинга. Новак выразил уверенность, что ситуация не будет постоянной, однако рекомендовал держать «руку на пульсе» происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак ранее заявил о крупнейшем за сорок лет энергетическом кризисе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул наличие серьезных потрясений на рынке в связи с войной вокруг Ирана.

    Главы МИД стран «Большой семерки» выразили готовность принять меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.

    26 марта 2026, 23:21 • Новости дня
    Лавров назвал санкции против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата
    Tекст: Антон Антонов

    Зарубежные активы компаний «Лукойл» и «Роснефть» столкнулись с попытками рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Были введены санкции против российских компаний ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть». Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД России также прокомментировал действия США по поводу поставок российской нефти. По его словам, танкеры, с которых американские власти якобы «разрешили» продавать российскую нефть, и ранее самостоятельно следовали к своим пунктам назначения.

    Лавров выразил мнение, что официальные заявления американских властей о «благосклонности» по отношению к экспорту российской нефти не отражают сути происходящего. Он подчеркнул, что реальное движение танкеров от этого не изменилось и поставки продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» в октябре. После начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

    25 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Российская нефть впервые за пять лет прибыла на Филиппины

    Tекст: Мария Иванова

    На Филиппины впервые за пять лет поступила партия российской нефти объемом 100 тыс. тонн для переработки на крупнейшем заводе страны.

    Судно с энергоносителями зашло в порт муниципалитета Лимай после переговоров Манилы с российскими поставщиками, пишет газета PhilStar.

    Издание отмечает: «Первая за пять лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины после сообщений о переговорах между правительством Филиппин и его частными посредниками с российскими поставщиками».

    Ранее данные отслеживания судов показали отправку транспорта из дальневосточного порта Козьмино. На борту находится около 750 тыс. баррелей смеси, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода в провинции Батаан, передает РИА «Новости».

    Рост цен на топливо в мире связывают с действиями США и Израиля в отношении Ирана, повлекшими блокировку Ормузского пролива. Вашингтон ради снижения котировок вывел из-под санкций российскую нефть, погруженную на суда до середины марта.

    Президент Фердинанд Маркос – младший объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике и создал кризисный комитет. Власти страны также запросили у США разрешение на закупку углеводородов у государств, находящихся под санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Манила ожидала поступления первой партии освобожденной от санкций российской нефти на этой неделе. Власти Филиппин ранее ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы энергоснабжению.

    Военные действия в Иране обрушили экономику стран Юго-Восточной Азии.

    26 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Добыча нефти в мире опустилась ниже уровня в пандемию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке экспертов, мировая добыча нефти сократилась до минимальных значений, зафиксированных в период пандемии, из-за геополитических потрясений на Ближнем Востоке.

    Объемы добычи нефти в мире упали ниже уровней, зафиксированных в период пандемии COVID-19. Потери на рынке достигли 10 млн баррелей в сутки, что превышает возможности Международного энергетического агентства компенсировать дефицит на постоянной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад компании Rystad Energy.

    Главный аналитик по нефти Rystad Energy Паола Родригес-Масиу отметила, что раньше рынок демонстрировал устойчивость благодаря запасам нефти в танкерах и так называемым политическим баррелям, которые сдерживали рост цен. По ее словам, «теперь этот этап подходит к концу», поскольку свободные мощности в основном оказались недоступны из-за перекрытия Ормузского пролива, а буферные запасы сокращаются.

    В отчете подчеркивается, что «глобальная нефтяная система больше не может поглощать шоки, как ей это удавалось три недели назад». Аналитики считают, что рынок перешел из защищенного состояния в уязвимое на фоне сокращения запасов и ограниченности резервных мощностей.

    Ранее в четверг вице-премьер России Александр Новак заявил о рекордном росте цен на нефтепродукты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также в четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали, что при закрытии Ормузского пролива цены на нефть могут достичь 180–200 долларов за баррель, что приведет к новому глобальному энергокризису.


    25 марта 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Азия столкнулась с худшим в истории энергокризисом из-за войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Азии ограничивают подачу электроэнергии, закрывают заправки и сокращают рабочие дни из-за нехватки газа и нефти на фоне войны с Ираном, сообщает The New York Times (NYT).

    Энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, передает The New York Times.

    Как отмечается, США были вынуждены смягчить санкции не только в отношении России, но и самого Ирана, чтобы сдержать рост цен на нефть, но ситуация продолжает ухудшаться.

    Во многих странах Азии введены жесткие ограничения: в Южной Корее власти просят граждан сокращать время приема душа и стирать белье только по выходным; в Непале семьи вынуждены есть холодный ужин из-за острой нехватки газа для готовки; в Индии газ для кремаций теперь недоступен из-за его строгого распределения для нужд живых. В Лаосе закрыто свыше 40% автозаправок, а в Таиланде госслужащие вынуждены подниматься по лестницам, чтобы экономить энергию. В Шри-Ланке среда объявлена выходным днем, что привело к закрытию фабрик, магазинов и школ.

    Ситуация осложняется остановкой движения через Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мировых поставок нефти и значительные объемы газа. В результате перебоев с логистикой и разрушения инфраструктуры, по данным газеты, страны Азии начали быстро расходовать свои энергоносители, а восстановление прежних поставок займет месяцы, даже если пролив откроют немедленно.

    Иран и США продолжают наносить удары по объектам энергетики друг друга. После атаки Израиля на иранскую часть газового месторождения, Иран ударил по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположена крупнейшая в мире установка по сжижению газа – повреждено около 17% ее мощностей. Эксперты отмечают, что если конфликт не разрешится в ближайшее время, дефицит энергоресурсов будет только нарастать, а восстановление инфраструктуры может занять годы.

    В ряде стран региона уже проходят протесты, а политическая напряженность растет. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил: «Мы стали жертвами войны, которая не была нашим выбором».

    Резкий скачок цен на энергоносители парализовал работу рыбаков и транспортников в Юго-Восточной Азии.

    Азиатские государства на фоне дефицита газа начали переходить на угольные электростанции.

    Ранее власти Филиппин ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы энергоснабжению на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    26 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Цена нефти Brent на бирже ICE выросла более чем на 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года показали резкий рост стоимости, превысив отметку в 108 долларов за баррель.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE увеличилась более чем на 5%, передает ТАСС. По состоянию на 15:51 по московскому времени рост составил 5,67%, а цена достигла 108,02 доллара за баррель.

    К 16:01 по московскому времени Brent скорректировалась и торговалась на уровне 107,46 доллара за баррель, что на 5,13% выше предыдущего значения.

    Одновременно с этим стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года увеличилась на 4,38% и составила 94,28 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть прибавили около 4% после падения из-за опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Цены на нефтепродукты достигли рекорда из-за кризиса на Ближнем Востоке и экспортных ограничений в ряде стран.

    Утром в четверг стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель, обновив максимум с 24 марта.

    27 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова назвала причины агрессии против Ирана и Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причины агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ряда других стран, напрямую связаны с контролем поставок и транспортировки нефти и газа, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы связана с нефтью и газом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио Caracol, пишет РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Агрессия в отношении Ирана, ситуация вокруг Персидского залива, вокруг Венесуэлы и до этого – в Ираке и в Ливии всегда были связаны с поставками нефти и газа, их транспортировкой в разные страны мира». Она отметила, что именно энергетические ресурсы лежат в основе международного давления и конфликтов в данных регионах.

    Ранее Захарова подтвердила продолжение сотрудничества России и Венесуэлы во всех сферах. Она также заявила, что Европе грозит блэкаут из-за кампании отказа от нефти и газа из России.

    О том, что США используют перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран заявлял и глава МИД России Сергей Лавров.

    Главное
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Хакеры взломали электронную почту главы ФБР
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль
    По подозрению в убийстве арестован коллега погибшей в Таиланде россиянки

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации