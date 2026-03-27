Израиль понес крупнейшие потери в военной технике за 40 лет

MWM: «Хезболла» уничтожила 21 танк Merkava и тяжелую технику Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

По информации MWM, большинство бронетехники было сожжено в ходе одного боя между городами Тайбе и Кантара в Палестине, передает «Российская газета». Израильская бронегруппа попала в организованную засаду.

«Наши бойцы следили за продвижением противника и заманили его в хорошо организованную засаду, где было уничтожено десять танков Merkava, бульдозеры D9 и автомобили HMMWV», – говорится в официальном заявлении «Хезболлы». Остальная техника была поражена ударами противотанковых ракет и FPV-дронов.

«Хезболла» открыла второй фронт 29 февраля, после нападения Израиля на Иран. В ответ израильская армия начала операцию в Южном Ливане, где ее техника оказалась уязвимой для новых видов оружия.

Армия Израиля не раскрывает официальные потери, однако в интернете появляются видеоролики с поражениями танков Merkava разными способами. Эксперты отмечают, что успех «Хезболлы» связан с участием элитного шиитского спецназа «Радван», который раньше не применялся против израильских войск.

Ранее «Хезболла» заявила о проведении 94 операций против Израиля за сутки.

Накануне «Хезболла» заявила об ударе по штаб-квартире Минобороны Израиля.