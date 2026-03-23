  • Новость часаВСУ ударили дронами по пассажирскому автобусу в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    В Колумбии разбился самолет со 110 военными на борту, половина выжила
    Мнения
    Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    25 комментариев
    23 марта 2026, 22:00 • В мире

    Иран напугал Америку ответным огнем

    @ U.S. Central Command

    Tекст: Евгений Поздняков

    Противостояние США и Ирана обросло дипломатической интригой. Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает: никакого диалога с Белым домом не было. Чем вызвано такое разночтение и почему Штаты, начавшие этот конфликт, неожиданно сменили ярость на милость?

    Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Как отметил глава Белого дома в соцсети Truth Social, к подобному решению его подтолкнули «очень хорошие и продуктивные переговоры» с Тегераном, которые Вашингтон намерен продолжить в течение недели.

    По словам американского лидера, в диалоге с Исламской республикой участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и его экс-советник Джаред Кушнер. Кроме того, стороны обсуждают 15 условий для прекращения конфликта, одно из которых – отказ Тегерана от ядерного оружия, пишет The Guardian.

    Трамп также рассказал: если переговоры будут продолжаться в заданном ключе, то конфликт вполне может быть урегулирован. Он добавил, что американские представители общаются с неким иранским «высокопоставленным лицом», тем не менее, с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи США диалог не поддерживают.

    Возможным собеседником Вашингтона, как сообщает Axios, может быть Мохаммад-Багер Галибаф, председатель меджлиса (парламента) республики. Ссылаясь на слова израильского чиновника, издание отмечает: государства-посредники (Пакистан, Турция и Египет) пытаются договориться об организации личной встречи Галибафа с Уиткоффом и Кушнером в Исламабаде.

    В самом Иране, однако, факт диалога с Белым домом отрицают. Президент Масуд Пезешкиан в своем Telegram-канале опубликовал заявление МИД: «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».

    А иранская газета Tasnim, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника службы безопасности, пишет, что Трамп отступил от своего ультиматума из-за того, что военные угрозы Тегерана «обрели реальную силу». По его словам, с начала конфликта в Исламскую республику направлялись американские послания, на которые власти отвечали: Иран будет обороняться до тех пор, пока не достигнет необходимого уровня сдерживания.

    Напомним, еще в воскресенье Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив атаковать иранские электростанции в случае, если страна в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив. Уже тогда издание Bloomberg назвало это заявление Трампа «резкой эскалацией риторики», а Иран пообещал дать ответ на эти действия.

    «Ультиматум США был встречен на мировых рынках крайне негативно: нефть резко подорожала, акции стали дешеветь. Жесткий подход Вашингтона в диалоге с Тегераном не дал ничего, кроме убытков. На этом фоне Белый дом и принял решение несколько скорректировать свою позицию», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Тем не менее, по его словам, не стоит надеяться на искреннюю готовность Штатов прекратить бомбардировки Ирана. «Скорее всего, удары по Исламской республике продолжатся, но Вашингтон постарается переложить вину за них на плечи Тель-Авива. Это во многом стандартная для США тактика», – поясняет эксперт.

    Он обращает внимание и на военные приготовления: американская эскадра во главе с десантным кораблем Tripoli прямо сейчас направляется в Аравийское море, чтобы занять исходные позиции для возможных действий против Ирана. «На такую перегруппировку требуется как раз пять дней, что и может объяснять желание Белого дома взять паузу в затянувшемся конфликте», – акцентирует собеседник.

    По мнению Ткаченко, здесь важно понимать, что Дональд Трамп привык действовать, опираясь в большей степени на экономические интересы Штатов. Сейчас он оказался в ситуации, когда его действия имеют достаточно четкое влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю сферы.

    «Многие заявления по Ирану произносятся в том числе с расчетом на то, что они скорректируют «домашние» проблемы внутри США»,

    – продолжает эксперт. В качестве примера он приводит экономический эффект: слова о приостановке ударов позволили Трампу добиться снижения цен на нефть на 10–15%, что немного затормозило рост стоимости топлива. Однако подобная тактика в стиле «убить одним выстрелом двух зайцев» рискует быстро себя исчерпать. Соединять два зачастую параллельных направления политики – очень непростая задача.

    Прямо сейчас, по словам эксперта, уже начался процесс обмена сигналами между сторонами, в котором участвует и Россия. Беседа глав МИД двух стран – Аббаса Аракчи и Сергея Лаврова – показала стремление Москвы и Тегерана согласовать позиции. При этом Иран обоснованно считает себя жертвой агрессии.

    На ваш взгляд
    Чем закончится пятидневное энергетическое перемирие в Иране?




    Результаты

    «Разрешение конфликта будет возможно лишь при наличии гарантий безопасности для Ирана и, вероятно, возмещении нанесенного Вашингтоном ущерба. Стороны ищут разного: Белый дом гонится за политической победой, а Тегеран – за справедливым завершением противостояния. Договориться о чем-либо в таких условиях сложно», – заключает Ткаченко.

    Иного мнения придерживается американист Малек Дудаков. По его оценке, США в настоящий момент пытаются намекнуть Ирану о готовности к активным переговорам. «В этом нет ничего удивительного: Штаты столкнулись с максимальным истощением военных ресурсов и нуждаются в паузе для восстановления сил», – поясняет эксперт. Он обращает внимание на масштаб израсходованных боеприпасов.

    По открытым данным, только за первую неделю конфликта американцы использовали более 800 ракет JASSM. И это при имевшихся запасах в районе 3,5 тысяч боеголовок.

    Кроме того, по словам Дудакова, последствия энергетического кризиса уже ощущаются во многих странах. Даже в самих США стоимость бензина превысила психологическую отметку в три доллара.

    «Поэтому Белый дом и пытается идти на показательные шаги, вроде объявления пятидневного перемирия в сфере энергетики. Американцы надеются, что Тегеран согласится на переговоры, и им удастся стабилизировать ситуацию. Однако загвоздка в том, что именно Иран на сегодняшний день выступает в роли сильной стороны конфликта», – считает эксперт.

    Республика, по его словам, контролирует Ормузский пролив и наращивает доходы от продолжающегося экспорта нефти. Поэтому Трампу еще предстоит совершить значительное число «жестов доброй воли». «Конечно, ситуация для США складывается неутешительная, и в стране уже ищут виноватых. Вполне вероятно, что Белый дом сделает «крайними» специалистов израильской разведки, которые, по некоторым данным, активно убеждали Вашингтон и Тель-Авив в молниеносном поражении Ирана», – добавляет Дудаков.

    В Штатах уже осознали: яростная риторика не работает,

    соглашается востоковед Кирилл Семенов. «Реализация всех озвученных со стороны Вашингтона угроз приведет лишь к масштабному гуманитарному кризису, но особого эффекта на правительство Исламской республики не возымеет», – уточняет он.

    «Интенсификация ударов по энергетическим объектам Ирана приведет к ответному огню со стороны Тегерана по американским союзникам в регионе. Но подобная эскалация невыгодна Дональду Трампу. Поэтому сейчас американский лидер и пытается выстроить мосты с республикой. Прямых контактов, тем не менее, все еще нет. Есть общение через посредников: Россию, Турцию или Пакистан. Возможно, Вашингтон и Тегеран попросту не сумели договориться, как именно называть этот процесс, из-за чего и сформировались разночтения в его интерпретации», – заключил Семенов.

    Главное
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    У больной раком блогера Лерчек отказал правый глаз

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации