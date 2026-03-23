Иран напугал Америку ответным огнем

Tекст: Евгений Поздняков

Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Как отметил глава Белого дома в соцсети Truth Social, к подобному решению его подтолкнули «очень хорошие и продуктивные переговоры» с Тегераном, которые Вашингтон намерен продолжить в течение недели.

По словам американского лидера, в диалоге с Исламской республикой участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и его экс-советник Джаред Кушнер. Кроме того, стороны обсуждают 15 условий для прекращения конфликта, одно из которых – отказ Тегерана от ядерного оружия, пишет The Guardian.

Трамп также рассказал: если переговоры будут продолжаться в заданном ключе, то конфликт вполне может быть урегулирован. Он добавил, что американские представители общаются с неким иранским «высокопоставленным лицом», тем не менее, с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи США диалог не поддерживают.

Возможным собеседником Вашингтона, как сообщает Axios, может быть Мохаммад-Багер Галибаф, председатель меджлиса (парламента) республики. Ссылаясь на слова израильского чиновника, издание отмечает: государства-посредники (Пакистан, Турция и Египет) пытаются договориться об организации личной встречи Галибафа с Уиткоффом и Кушнером в Исламабаде.

В самом Иране, однако, факт диалога с Белым домом отрицают. Президент Масуд Пезешкиан в своем Telegram-канале опубликовал заявление МИД: «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».

А иранская газета Tasnim, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника службы безопасности, пишет, что Трамп отступил от своего ультиматума из-за того, что военные угрозы Тегерана «обрели реальную силу». По его словам, с начала конфликта в Исламскую республику направлялись американские послания, на которые власти отвечали: Иран будет обороняться до тех пор, пока не достигнет необходимого уровня сдерживания.

Напомним, еще в воскресенье Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив атаковать иранские электростанции в случае, если страна в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив. Уже тогда издание Bloomberg назвало это заявление Трампа «резкой эскалацией риторики», а Иран пообещал дать ответ на эти действия.

«Ультиматум США был встречен на мировых рынках крайне негативно: нефть резко подорожала, акции стали дешеветь. Жесткий подход Вашингтона в диалоге с Тегераном не дал ничего, кроме убытков. На этом фоне Белый дом и принял решение несколько скорректировать свою позицию», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Тем не менее, по его словам, не стоит надеяться на искреннюю готовность Штатов прекратить бомбардировки Ирана. «Скорее всего, удары по Исламской республике продолжатся, но Вашингтон постарается переложить вину за них на плечи Тель-Авива. Это во многом стандартная для США тактика», – поясняет эксперт.

Он обращает внимание и на военные приготовления: американская эскадра во главе с десантным кораблем Tripoli прямо сейчас направляется в Аравийское море, чтобы занять исходные позиции для возможных действий против Ирана. «На такую перегруппировку требуется как раз пять дней, что и может объяснять желание Белого дома взять паузу в затянувшемся конфликте», – акцентирует собеседник.

По мнению Ткаченко, здесь важно понимать, что Дональд Трамп привык действовать, опираясь в большей степени на экономические интересы Штатов. Сейчас он оказался в ситуации, когда его действия имеют достаточно четкое влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю сферы.

«Многие заявления по Ирану произносятся в том числе с расчетом на то, что они скорректируют «домашние» проблемы внутри США»,

– продолжает эксперт. В качестве примера он приводит экономический эффект: слова о приостановке ударов позволили Трампу добиться снижения цен на нефть на 10–15%, что немного затормозило рост стоимости топлива. Однако подобная тактика в стиле «убить одним выстрелом двух зайцев» рискует быстро себя исчерпать. Соединять два зачастую параллельных направления политики – очень непростая задача.

Прямо сейчас, по словам эксперта, уже начался процесс обмена сигналами между сторонами, в котором участвует и Россия. Беседа глав МИД двух стран – Аббаса Аракчи и Сергея Лаврова – показала стремление Москвы и Тегерана согласовать позиции. При этом Иран обоснованно считает себя жертвой агрессии.

«Разрешение конфликта будет возможно лишь при наличии гарантий безопасности для Ирана и, вероятно, возмещении нанесенного Вашингтоном ущерба. Стороны ищут разного: Белый дом гонится за политической победой, а Тегеран – за справедливым завершением противостояния. Договориться о чем-либо в таких условиях сложно», – заключает Ткаченко.

Иного мнения придерживается американист Малек Дудаков. По его оценке, США в настоящий момент пытаются намекнуть Ирану о готовности к активным переговорам. «В этом нет ничего удивительного: Штаты столкнулись с максимальным истощением военных ресурсов и нуждаются в паузе для восстановления сил», – поясняет эксперт. Он обращает внимание на масштаб израсходованных боеприпасов.

По открытым данным, только за первую неделю конфликта американцы использовали более 800 ракет JASSM. И это при имевшихся запасах в районе 3,5 тысяч боеголовок.

Кроме того, по словам Дудакова, последствия энергетического кризиса уже ощущаются во многих странах. Даже в самих США стоимость бензина превысила психологическую отметку в три доллара.

«Поэтому Белый дом и пытается идти на показательные шаги, вроде объявления пятидневного перемирия в сфере энергетики. Американцы надеются, что Тегеран согласится на переговоры, и им удастся стабилизировать ситуацию. Однако загвоздка в том, что именно Иран на сегодняшний день выступает в роли сильной стороны конфликта», – считает эксперт.

Республика, по его словам, контролирует Ормузский пролив и наращивает доходы от продолжающегося экспорта нефти. Поэтому Трампу еще предстоит совершить значительное число «жестов доброй воли». «Конечно, ситуация для США складывается неутешительная, и в стране уже ищут виноватых. Вполне вероятно, что Белый дом сделает «крайними» специалистов израильской разведки, которые, по некоторым данным, активно убеждали Вашингтон и Тель-Авив в молниеносном поражении Ирана», – добавляет Дудаков.

В Штатах уже осознали: яростная риторика не работает,

соглашается востоковед Кирилл Семенов. «Реализация всех озвученных со стороны Вашингтона угроз приведет лишь к масштабному гуманитарному кризису, но особого эффекта на правительство Исламской республики не возымеет», – уточняет он.

«Интенсификация ударов по энергетическим объектам Ирана приведет к ответному огню со стороны Тегерана по американским союзникам в регионе. Но подобная эскалация невыгодна Дональду Трампу. Поэтому сейчас американский лидер и пытается выстроить мосты с республикой. Прямых контактов, тем не менее, все еще нет. Есть общение через посредников: Россию, Турцию или Пакистан. Возможно, Вашингтон и Тегеран попросту не сумели договориться, как именно называть этот процесс, из-за чего и сформировались разночтения в его интерпретации», – заключил Семенов.