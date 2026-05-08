Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.0 комментариев
Число летевших на Москву беспилотников за два дня превысило сотню
ТАСС: количество атаковавших Москву беспилотников за два дня достигло 101
За двое суток системы противовоздушной обороны уничтожили более сотни вражеских дронов, летевших на Москву.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Max, что сбиты еще три БПЛА.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил градоначальник.
Согласно подсчетам ТАСС, основанным на регулярных сообщениях мэра, общее количество беспилотников, пытавшихся атаковать город 7 и 8 мая, достигло 101.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после полуночи 7 мая столицу атаковали 50 беспилотников. В период со 2 по 4 мая власти города зафиксировали 26 подобных инцидентов.