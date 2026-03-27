    Словакия вооружит Европу для войны с Россией
    Индия одобрила закупку С-400 и ударных БПЛА на 25 млрд долларов
    США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Хакеры взломали электронную почту главы ФБР
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 21:34 • Новости дня

    ПВО за день сбила над Россией 18 украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение дня над тремя российскими областями были уничтожены 18 украинских беспилотников самолетного типа, причем большинство из них сбиты в Брянской области, сообщили в Минобороны.

    В течение дня российские системы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России.

    По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – восемь аппаратов. Еще по пять беспилотников перехвачено в небе над Белгородской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне за два часа в период с 21 до 23 часов по мск российские системы ПВО  перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В тот же день с 18 до 21 часов по московскому времени системы ПВО ликвидировали еще 30 украинских беспилотников.


    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    16 комментариев

    Комментарии (15)
    27 марта 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

    Tекст: Мария Иванова

    На мысе Канаверал во Флориде провели запуск ракеты, предположительно гиперзвуковой, оставившей в небе белый инверсионный след, сообщает местный портал Florida Today.

    Испытание неопознанной ракеты, вероятно гиперзвуковой, прошло на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, передает РИА «Новости».

    Запуск в сторону Атлантического океана произошел в четверг примерно в 12.30 по местному времени, что соответствует 19.30 мск. На опубликованной фотографии заметен тонкий белый инверсионный след ракеты на фоне голубого неба.

    По данным портала Florida Today, никаких публичных комментариев по поводу пуска не прозвучало. Издание Orlando Sentinel уточняет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности ввели временные зоны запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, которые применялись во время прошлых испытаний гиперзвуковых ракет с мыса Канаверал.

    Последний раз подобное испытание на мысе Канаверал проводилось в апреле 2025 года, когда там запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Как отмечает местная пресса, официальное название Dark Eagle армия США присвоила комплексу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) всего несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон намеревался развернуть первую оперативную батарею дальних гиперзвуковых ракет LRHW Dark Eagle.

    В мае 2025 года на мысе Канаверал провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.

    В декабре 2024 года американская армия и флот завершили на мысе Канаверал успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    27 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    «Барахолки смерти» с вещами бойцов ВС России появились на украинских сайтах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Барахолки смерти», на которых продаются личные вещи, документы, опознавательные знаки и жетоны российских бойцов, появились в украинском сегменте интернета, сообщили в силовых структурах.

    На украинских интернет-площадках появились так называемые «барахолки смерти», на которых выставлены на продажу личные вещи, документы, шевроны и жетоны российских военнослужащих, сообщил собеседник агентства РИА «Новости». Источник заявил: «В украинском сегменте интернета, появились сайты »барахолки«, на которых в открытой продаже размещены личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих, что в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских».

    По его словам, на этих интернет-ресурсах также продаются вещи и документы российских бойцов, находящихся в плену на Украине. Как пояснил собеседник, статус «груз-200» таким военнослужащим приписывается заранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о торговле украинскими неонацистами вещами и документами погибших российских военных.

    Ранее на зарубежных интернет-площадках появились предложения о продаже трофеев спецоперации, включая шевроны и личные вещи российских бойцов.

    Следственный комитет России задокументировал новые факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    27 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    ПВО сбила 36 беспилотников в Ленинградской области
    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области уничтожены 36 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», – сообщил Дрозденко в Max.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

    Росавиация в Max проинформировала о снятии введенных ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Пскова и Пулково. Кроме того, отменены «ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Ленинградскую и Псковскую области. Угроза БПЛА была объявлена в Петербурге. Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области.

    Комментарии (13)

    27 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, пишет пресса Штатов.

    США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.

    Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.

    Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.



    27 марта 2026, 05:10 • Новости дня
    Беспилотники атаковали промышленную зону в Вологодской области

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО задействована в отражении атаки беспилотников на череповецкую промышленную зону, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

    Филимонов сообщил, что силы ПВО работают над отражением угрозы. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атакам подверглись Ленинградская и Псковская области, Москва и Севастополь.

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    В Москве представили доклад о пытках российских пленных украинскими врачами

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в представленном в пятницу докладе члена ОП Максима Григорьева «Доктора Менгеле киевского режима». Там собраны свидетельства преступлений против оказавшихся в украинском плену российских военных. О том, кто давал команду их пытать и методы каких стран использованы Киевом, Григорьев рассказал газете ВЗГЛЯД.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре возглавляемый Григорьевым трибунал представил доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима».

    В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказывают, что подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем отдельно уточняется, что в данном отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – добавил собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – делал инъекции в глаза для изменения их цвета, вскрытия живых, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамеречеловеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    27 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует объявление об угрозе БПЛА, следует из сообщения в приложении МЧС России.

    «Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти предупреждают жителей города о возможных временных ограничениях мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области уничтожены два дрона. ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области.

    Комментарии (0)

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений. Об этом он рассказал на концерте, посвященном юбилею Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль в Max слова Путина.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    26 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Системы ПВО за три часа сбили 30 украинских БПЛА
    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников, атаковавших сразу пять российских областей.

    В течение трех часов средства ПВО России сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами, передает РИА «Новости». Как сообщает Минобороны, инцидент произошел 26 марта с 18.00 до 21.00 по московскому времени.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать шестого марта в период с 18.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО за пять часов уничтожили 96 беспилотников самолетного типа над разными областями, включая Крым и Подмосковье.

    27 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    ВСУ расстреляли пенсионера и сожгли его жену в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты расстреляли пенсионера и заживо сожгли его супругу в городе Родинское в ДНР, рассказал житель города Владимир Дружинин.

    Украинские военные расстреляли пенсионера и заживо сожгли его супругу в городе Родинское в ДНР, передает РИА Новости. Об этом рассказал житель города Владимир Дружинин, ставший свидетелем трагедии. По его словам, все началось с удара украинского дрона по дому пожилой пары, после чего раненого мужчину удалось перенести в соседний дом.

    Пенсионеры находились в укрытии две с половиной недели, а затем туда пришли украинские солдаты. «Зашли то ли пять, то ли шесть украинских военных, расстреляли дедушку, бабушка еще была живая, они живьем спалили», – рассказал Дружинин.

    Он также сообщил о еще одном случае: украинские солдаты собрали на улице несколько жителей Родинского, не позволяя им собрать вещи, и с тех пор о них ничего не известно. Среди пропавших был и двоюродный брат Дружинина.

    Город Родинское был освобожден в конце 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал о расправе боевиков ВСУ над женщиной и ее ребенком ради захвата автомобиля.

    В селе Новоукраинка в ДНР украинские военные убили 15 мирных жителей ударом дрона за помощь российским военнослужащим.

    В освобожденном Селидово украинские военные застрелили и сожгли тела пятерых членов семьи мирного жителя.

    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы
    МИД вызвал посла Чехии из-за нападения на Русский дом в Праге
    США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке
    Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина
    В Нижегородской области застрелили в собственном дом экс-депутата

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации