Дептранс Москвы опроверг слухи о новых камерах для пешеходов

Дептранс Москвы опроверг установку камер для фиксации перехода на красный
Сообщения об установке устройств, якобы фиксирующих переход дороги на красный свет, являются ложными, поскольку новые светофоры предназначены исключительно для анализа городского трафика, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Информация о якобы установленных в Москве камерах для фиксации перехода дороги на красный свет не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал Дептранса.
Ранее в ряде СМИ появились публикации о новых устройствах, якобы отслеживающих нарушения со стороны пешеходов. В ведомстве пояснили, что речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики.
Такие приборы помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также контролировать работу перекрестков. Сведения о фиксации нарушений пешеходами, велосипедистами или пользователями средств индивидуальной мобильности не подтвердились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе умные камеры в Москве начали фиксировать движение электросамокатов по автомобильным полосам.
В феврале столичные власти анонсировали эксперимент по управлению дорожным трафиком с помощью нейросетей в районе Тушино.
В конце прошлого года дорожные комплексы с искусственным интеллектом стали выявлять неправильную остановку автомобилей.