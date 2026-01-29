Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах

Tекст: Елизавета Шишкова

Умные камеры Центра организации дорожного движения Москвы начали фиксировать новые типы дорожных инцидентов, передает ТАСС. Теперь система может распознавать проведение дорожных работ и движение электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам, что ранее не отслеживалось.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил: «Круглосуточная работа »умных« камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов – проведение дорожных работ и перемещение пользователей средств индивидуальной мобильности по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге».

На ключевых магистралях Москвы сейчас функционирует более 1,5 тыс. умных камер. Они в режиме реального времени фиксируют опасные ситуации, а не только нарушения ПДД. Информация о дорожных работах моментально поступает в Ситуационный центр ЦОДД, где специалисты выводят предупреждения на дорожные табло и передают данные патрулям.

Если работы на дороге не согласованы, экипаж Дорожного патруля выезжает для проверки безопасности, что позволяет своевременно информировать водителей. Аналогично поступают сигналы о движении электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам – это запрещено ПДД и может привести к аварийным ситуациям. Система позволяет быстро реагировать и предотвращать ДТП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона. Камеры в Москве выявили 8 тыс. нарушителей на электросамокатах.