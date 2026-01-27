Синоптик сообщил о новом суточном рекорде осадков в Москве

Синоптик Леус сообщил о рекордных снегопадах и сугробах в Москве

Tекст: Мария Иванова

В Москве за ночь на вторник установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщает Telegram-канал Леуса.

По данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 11 мм осадков, что составляет около 21% от месячной нормы января. Это превышает прежний рекорд для 27 января, установленный в 1995 году, когда выпало 10,6 мм.

Как отметил синоптик Михаил Леус, «точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, так как снегопады в течение дня продолжаются». На других метеостанциях мегаполиса также зафиксированы высокие показатели: от 11 мм на Балчуге до 12 мм в Тушино. Снежный покров в Москве за минувшие сутки вырос на 11 см и достиг 41 см высоты по данным ВДНХ.

В Подмосковье максимальное количество осадков отмечено в Шереметьево, Клину и Ново-Иерусалиме – по 16 мм. В Новой Москве в Михайловском высота сугробов достигла 50 см – это самый высокий показатель по региону. В ряде других областей ЦФО высота сугробов местами доходит до 56 см.

Рекорды фиксируют и в других городах: в Переславле-Залесском (Ярославская область) за ночь выпало 12 мм осадков – это превышает предыдущий рекорд, державшийся с 1983 года.

Синоптики отмечают, что снегопады продолжаются, и метеорологам, вероятно, вскоре придётся обновлять данные о погодных рекордах.

Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

Снегопад повлиял на резкий рост цен на такси. В аэропорту Шереметьево ограничивали прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.