Москвичам пообещали сильный снегопад во вторник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пасмурная погода, сильный снег, снежные заносы и гололедица ожидаются в Москве во вторник, передает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от минус 6 до минус 4 градусов, а в ночь на среду может понизиться до минус 8 градусов. Отмечается, что ветер будет южный, скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение суток будет держаться на уровне около 747 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье температура воздуха днем опустится до минус 9 – минус 4 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 11 градусов.

Синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за снежных заносов и гололедицы, призывая водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

