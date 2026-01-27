Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».12346 комментариев
Москвичам пообещали сильный снегопад во вторник
Пасмурная погода, сильный снег, снежные заносы, гололедица и температура до минус 6 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Пасмурная погода, сильный снег, снежные заносы и гололедица ожидаются в Москве во вторник, передает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от минус 6 до минус 4 градусов, а в ночь на среду может понизиться до минус 8 градусов. Отмечается, что ветер будет южный, скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение суток будет держаться на уровне около 747 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье температура воздуха днем опустится до минус 9 – минус 4 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 11 градусов.
Синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за снежных заносов и гололедицы, призывая водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные снегопады в Москве привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.
