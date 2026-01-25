Снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в 1,5 раза

Tекст: Денис Тельманов

Аварийность на дорогах Москвы резко выросла после снегопадов 9–10 января, передает РИА «Новости». По данным «Ренессанс страхования», количество ДТП увеличилось почти в полтора раза по сравнению с 7 и 8 января. В страховой компании отметили, что рост составил 44% за этот период.

Статистика за декабрь 2024 года и декабрь 2025 года показала, что погодные условия существенно влияют не только на количество аварий, но и на структуру страховых случаев.

Чаще всего фиксируются столкновения с другими транспортными средствами, их доля составляет от 40% до 46%. Зимой и весной увеличивается число наездов на препятствия и припаркованные автомобили, а также происшествий, связанных с заносами и потерей управляемости.

Эксперты компании подчеркивают, что даже подготовленные к зиме водители сталкиваются с повышенными рисками в период непогоды.

«Даже при наличии подходящих шин ДТП нередко происходят по вине других участников движения, не успевших адаптироваться к резко изменившимся условиям. Основную роль играет эффект неожиданности: внезапный сильный снегопад или резкие заморозки зачастую становятся вызовом для водителей, которые уже начали перестраивать свой подход к управлению ТС», – отметил вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

В прошлом году непредсказуемые погодные изменения неоднократно приводили к всплескам аварийности в крупнейших городах.

Так, в Москве снегопад 6 апреля 2025 года вызвал рост обращений по каско на 27,7% и по ОСАГО на 4,6%. Аналогичная ситуация наблюдалась в Петербурге 11 апреля 2025 года: число страховых случаев там выросло на 10,5%, а по каско – на 14,6%.

Демидов подчеркнул, что внезапное и массовое ухудшение погоды при высокой загруженности дорог почти неизбежно приводит к росту аварийности.

Он также напомнил водителям о необходимости своевременной смены шин, контроля за состоянием резины и качеством омывающей жидкости, а также рекомендовал снижать скорость и увеличивать дистанцию при плохих погодных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медики рекомендовали ограничить пребывание детей на улице в Подмосковье до пятнадцати минут из-за сильных морозов до минус 33 градусов.

К акции «Снежный десант» присоединились более 3 тыс. человек, которые очистили от снега территории свыше 500 социальных объектов. В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что почти достигло исторического максимума для этого дня.