Синоптик Тишковец: В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

Tекст: Мария Иванова

В Москве за последние сутки выпало 20% месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По данным метеостанции ВДНХ, в столице зафиксировано 10 мм осадков, столько же выпало в Тушино, а на Балчуге – 11 мм. Это соответствует пятой части среднемесячного значения для января.

В отдельных районах Подмосковья объем осадков оказался еще выше. Так, на юге региона местами выпала половина от месячной нормы: в Кашире за сутки зафиксировано 20 мм, в Черустях и Серпухове – по 15 мм, хотя для этих населенных пунктов месячная норма составляет 42 мм и 39 мм соответственно. В Коломне выпало 14 мм, в Волоколамске – 12 мм, а в Наро-Фоминске – 11 мм, что также сопоставимо с 40-44 мм обычной январской нормы.

Синоптики отмечают, что такая интенсивность осадков для января является необычной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду.

За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.



