Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
Президент России Владимир Путин возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле на трехсотметровой аллее Пискаревского кладбища.
Именно здесь похоронен его брат Виктор, который умер от голода в возрасте двух лет в период блокады Ленинграда, передает ТАСС.
Глава государства пришел к мемориалу с открытой головой, несмотря на морозную и сырую погоду. На пальто президента была приколота оливково-зеленая лента медали за оборону Ленинграда – традиционный символ памяти в эти дни в Петербурге.
Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.