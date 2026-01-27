Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище

Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

Tекст: Антон Антонов

«Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР», – заявило посольство по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

Дипломаты подчеркнули, что «времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится все меньше». В российской дипмиссии также обратили внимание, что блокада Ленинграда стала «беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности преступлением». По словам представителей посольства, город почти 900 дней находился в кольце, нацисты пытались полностью уничтожить его жителей, включая стариков, женщин и детей, передает ТАСС.

«Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа», – подчеркнули в посольстве.

В посольстве напомнили, что за время блокады погибло более 1 млн человек, в том числе от голода, холода и бомбежек. Сегодня, как отмечается в комментарии, память каждого из погибших блокадников чтится, а подвиг жителей города никогда не будет предан забвению. Дипломаты также подчеркнули необходимость расширения индивидуальных компенсационных выплат для всех ныне живущих блокадников без учета их национальности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.