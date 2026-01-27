Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
Москвичам пришлось идти пешком на работу из-за снегопада
Пассажиры общественного транспорта в столице массово покинули салоны автобусов и отправились пешком из-за крупного дорожного затора на магистрали.
На снятых очевидцами кадрах заметно, как вереница автобусов и электробусов выстроилась в длинную очередь, а люди вынуждены продолжать путь самостоятельно, передает телеканал 360.
«Дублер стоял из-за фур, которые не могли подняться после «Меги» на съезд на МКАД», – рассказала одна из женщин.
При этом параллельная транспортная артерия функционирует нормально. В местных соцсетях пишут, что на Троицкой линии метрополитена пассажиропоток движется стандартно, скопления граждан не наблюдается.
Ранее сообщалось, что за ночь в Москве выпало 11 мм осадков, этот показатель установил новый суточный рекорд для 27 января. Также такой объем составляет 21% месячной нормы осадков.