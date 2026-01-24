Объявлен желтый уровень опасности в Подмосковье из-за морозов

Желтый уровень опасности объявили из-за сильного мороза в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за предстоящих сильных морозов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Желтый уровень опасности считается средним по шкале предупреждений и указывает на потенциально опасные погодные явления.

Сотрудники Гидрометцентра подчеркнули: «В период до 9.00 мск в отдельных районах Подмосковья ожидается мороз: минимальная температура воздуха минус 30 градусов».

В Москве самая низкая температура ожидается с 3.00 до 9.00, в этот период воздух может остыть до 22-24 градусов ниже нуля, а в Новой Москве – до минус 27 градусов. Местами вероятны туман, изморозь и гололедица.

Синоптики отмечают, что предстоящая ночь может стать самой холодной за весь осенне-зимний сезон. Ранее самой морозной была ночь с 23 на 24 января, когда температура на главной метеостанции Москвы опускалась до минус 17,3 градуса, а в Подмосковье – до 28,2 градуса ниже нуля. Причиной холодов специалисты называют сибирский антициклон, который продолжит оказывать влияние и на выходных – ожидается, что среднесуточная температура будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптики спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

Врач Эльвира Хачирова отметила, что резкое похолодание может спровоцировать инфаркт и инсульт.

Между тем система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за похолодания.