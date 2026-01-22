Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов

Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
В Москве повысили температуру теплоносителя в отоплении из-за прогноза о морозах
В столице начали увеличивать температуру в системе отопления, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей на фоне ожидаемого сильного понижения температуры воздуха.
Специалисты городского хозяйства Москвы приступили к плавному повышению температуры теплоносителя в системе отопления. Решение связано с прогнозом синоптиков о резком похолодании, ожидаемом в ближайшие дни, пишет ТАСС.
Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что параметры работы системы теплоснабжения корректируются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, «задания на изменение выдаются заблаговременно», а быстрое повышение или понижение температуры теплоносителя невозможно из-за инерционности системы.
Бирюков также отметил, что регулирование отпуска тепла осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя и объема его подачи. Корректировка параметров выполняется в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК», с учетом данных от погодных датчиков и систем диспетчеризации на тепловых пунктах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе. В ближайшие выходные морозы усилятся, а среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов.
А врачи скорой помощи призвали москвичей не выходить на улицу из-за опасности обморожения и переохлаждения при температуре ниже -25...-30 градусов. Они отметили, что при сильном ветре риск становится еще выше из-за снижения ощущаемой температуры.
