    Датские либералы обожгутся на российском посольстве
    ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Во Франции задержали мужа и подругу основательницы SOS Donbass
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран
    Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    22 января 2026, 19:06 • Новости дня

    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов

    В Москве повысили температуру теплоносителя в отоплении из-за прогноза о морозах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице начали увеличивать температуру в системе отопления, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей на фоне ожидаемого сильного понижения температуры воздуха.

    Специалисты городского хозяйства Москвы приступили к плавному повышению температуры теплоносителя в системе отопления. Решение связано с прогнозом синоптиков о резком похолодании, ожидаемом в ближайшие дни, пишет ТАСС.

    Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что параметры работы системы теплоснабжения корректируются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, «задания на изменение выдаются заблаговременно», а быстрое повышение или понижение температуры теплоносителя невозможно из-за инерционности системы.

    Бирюков также отметил, что регулирование отпуска тепла осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя и объема его подачи. Корректировка параметров выполняется в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК», с учетом данных от погодных датчиков и систем диспетчеризации на тепловых пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе. В ближайшие выходные морозы усилятся, а среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов.

    А врачи скорой помощи призвали москвичей не выходить на улицу из-за опасности обморожения и переохлаждения при температуре ниже -25...-30 градусов. Они отметили, что при сильном ветре риск становится еще выше из-за снижения ощущаемой температуры.

    При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что морозы зависят и от высотных зданий в центре Москвы.

    22 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна в Конышевский район сорвалась после того, как на скользкой трассе в Курской области служебный автомобиль вынесло на обочину.

    Хинштейн рассказал в Telegram-канале политика об инциденте на дороге, произошедшем во время его рабочей поездки. По словам губернатора, причиной происшествия стала неблагоприятная погода, из-за которой автомобиль потерял управление.

    «Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», – отметил губернатор.

    Александр Хинштейн также принес извинения жителям, встреча с которыми сорвалась из-за дорожного происшествия. Он пообещал наверстать упущенное после выздоровления и призвал граждан соблюдать осторожность во время поездок.

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов.

    Комментарии (14)
    20 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию

    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию и анонсировал концерт

    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народная артистка РФ Лариса Долина приехала в столицу, где уже во вторник вечером состоится ее концертное выступление, сообщил директор певицы.

    Народная артистка России Лариса Долина вернулась в страну и уже во вторник вечером выступит с концертом в Москве, передает ТАСС. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

    «Конечно-конечно [вернулась], концерт сегодня будет», – заявил Пудовкин, подтвердив, что Долина прибывает к месту выступления и готовится к мероприятию. Директор добавил, что поклонникам не стоит беспокоиться за Ларису Долину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник певец Юрий Лоза высказал мнение, что Лариса Долина может вновь завоевать любовь публики несмотря на скандал с квартирой.

    Ранее организаторы юбилейного концерта Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» объявили о переносе мероприятия с 25 февраля на 15 ноября.

    При этом, на первый в 2026 году концерт Долиной в баре Petter в Москве удалось продать только 20% билетов.


    Комментарии (19)
    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Вильфанд заявил о влиянии высоток на морозы в центре Москвы

    Вильфанд сообщил, что высотки увеличили температуру центра Москвы на 15 градусов

    Вильфанд заявил о влиянии высоток на морозы в центре Москвы
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Температура воздуха в центре Москвы может быть на 15-20 градусов выше, чем в ближайших городах, благодаря теплу, исходящему от высотных зданий, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Высотные здания в центре Москвы создают уникальный микроклимат, который защищает район от сильных морозов, передает РИА «Новости».

    По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, благодаря интенсивному обогреву высоток их стены постоянно излучают тепло, формируя так называемый «остров тепла» в центре столицы.

    «В центре Москвы сильных морозов ждать не стоит, потому что здесь высотные дома, которые хорошо обогреваются изнутри, а их стены излучают тепло. Это так называемый остров тепла», – подчеркнул Вильфанд.

    По оценке синоптика, разница в температуре между этим районом и соседними городами может составлять 1,5-2,0 градусов. Такой эффект способствует поддержанию более комфортной температуры в центре города даже в зимние дни, когда на окраинах и в других регионах фиксируются заметно более низкие показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на прошлое воскресенье температура в Подмосковье опустилась до минус 26 градусов, что стало рекордом этой зимы для региона.

    Эксперты при это м отмечалди, что средняя сезонная температура в России за последние 50 лет увеличилась на 2,5 градуса.

    При этом самый высокий уровень сугробов этой зимой в России зафиксирован в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Комментарии (7)
    21 января 2026, 08:20 • Новости дня
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Медики скорой призвали москвичей не выходить на мороз в 30 градусов

    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители столицы столкнутся с аномально низкими температурами, при которых даже кратковременное пребывание на улице может привести к переохлаждению и обморожениям, сообщил старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Андрей Ольшевский.

    Россиянам не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости при сильных морозах, передает ТАСС.

    Старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Андрей Ольшевский отметил, что при температурах ниже минус 25 – минус 30 градусов риск переохлаждения и обморожения резко возрастает даже для здоровых людей, а при сильном ветре ощущаемая температура становится еще ниже.

    Если выхода из дома избежать невозможно, находиться на морозе стоит не более 10-15 минут. Дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями должны по возможности полностью отказаться от прогулок в такие дни. Важно помнить, что переохлаждение может возникнуть и при незначительном минусе, поэтому одежду необходимо подбирать многослойную, оставляя между слоями прослойки воздуха, а обувь должна быть просторной.

    Ольшевский подчеркнул: «Главная опасность переохлаждения в том, что его симптомы могут нарастать незаметно. Сначала появляется озноб и онемение конечностей, затем вялость и сонливость. Особо тревожным признаком является прекращение озноба на фоне холода – это может свидетельствовать о выраженном переохлаждении и истощении защитных механизмов организма».

    Первые признаки обморожения появляются уже через несколько минут воздействия экстремального холода, когда температура кожи падает ниже нуля и нарушается кровоснабжение. В первую очередь страдают открытые участки тела – пальцы, нос, уши и щеки. Обморожение может быть не сразу заметно самому человеку.

    Среди важных профилактических мер врач советует не употреблять алкоголь перед выходом на улицу, так как это только увеличивает потерю тепла, а также воздержаться от курения, ведь оно снижает кровоснабжение конечностей. На морозе стоит избегать ветра, не мочить кожу, брать с собой сменные носки и варежки, а при подозрении на обморожение не растирать кожу снегом и не согревать ее горячей водой, чтобы не усугубить повреждение тканей.

    Популярные методы защиты на холоде – чай и интенсивные движения – помогают лишь на короткое время и могут даже навредить, так как мокрая кожа быстрее остывает, а согревающая одежда с подогревом не заменит полноценной теплоизоляции. Врач настоятельно рекомендует при первых признаках переохлаждения или обморожения не заниматься самолечением, а немедленно обращаться за медицинской помощью.

    Синоптики прогнозируют, что на неделе в Московском регионе ожидается резкое похолодание, а к концу недели среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Самыми холодными сутками зимы станет 25 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Московского региона предупредили о резком похолодании.

    При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания в центре Москвы влияют на морозы.

    Автоэксперт Валерий Солдунов рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач.

    Комментарии (8)
    20 января 2026, 10:37 • Новости дня
    В Москве произошел конфликт со стрельбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Между группой граждан в столице на Люблинской улице произошла потасовка со стрельбой, по предварительным данным, один человек пострадал.

    Пострадавший обратился в медицинское учреждение за помощью, сообщает «Москва 24».

    Отмечается, что в ходе драки произошла стрельба. Участников происшествия задержали.

    Ранее в Москве после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия

    ИКИ РАН: Прошедшая буря стала одним из крупнейших событий XXI века

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря, разыгравшаяся после январской солнечной вспышки, стала одним из крупнейших событий века, вызвав рекордный радиационный шторм и сияния до широт Крыма.

    Магнитная буря, начавшаяся 19 января после вспышки высочайшего класса, стала одним из крупнейших событий XXI века, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные индексы вышли из красной зоны 21 января и стабилизировались на уровне KP=3-4, что соответствует спокойной или слабо возмущенной магнитосфере.

    Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, произошедшую в активной области 4341, которая в момент взрыва находилась на линии Солнце–Земля. Это частично объясняет силу удара, однако ученые отмечают, что ряд факторов не укладывается в базовые представления о солнечной активности.

    В Лаборатории сообщили: «Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов». За сутки плотность протонов достигла 37 тыс. единиц, что в тысячи раз превысило «красный уровень» и почти догнало абсолютный рекорд XX века.

    Из-за роста протонов вышли из строя датчики космического аппарата ACE, что затруднило точное измерение скорости плазменного выброса. Сила магнитной бури не достигла максимального уровня G5, остановившись на отметке G4.7. Продолжительность бури составила 42 часа. Подобной силы бури в текущем цикле наблюдались только дважды: 11 октября 2024 года и 12 ноября 2025 года.

    Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые наблюдались до широт Крыма и южных границ страны. В Москве и Петербурге наблюдению сияний помешала облачность, однако многочисленные фотографии из разных регионов подтверждают уникальную силу этого явления.

    В настоящее время солнечный ветер нормализовался, плазменный выброс прошел мимо Земли и движется к Юпитеру. Солнце вернулось к умеренной активности, в ближайшие дни возможны новые умеренные вспышки и магнитные бури, однако столь мощных событий не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жители Сибири второй день подряд наблюдали полярное сияние.

    Ученые ранее сообщали о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4.

    Между тем Роскосмос заявил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 07:08 • Новости дня
    Вильфанд опроверг сильные морозы в ЦФО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайший четверг в Центральном федеральном округе, вопреки появившейся информации о сильном похолодании, ожидаются умеренные морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Информация о резком похолодании до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе не соответствует действительности, сказал Вильфанд РИА «Новости».

    «Вся первая половина недели будет умеренно теплой. В четверг температура ночью минус 10 – минус 12 градусов, до минус 14», – указал он.

    Таким образом, в четверг в ЦФО ожидается не аномальное похолодание, а обычная для января температура, которая не превысит минус 14 градусов ночью.

    Ранее в столице спрогнозировали снег, гололедицу и температуру до минус 4 градусов.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании

    Синоптик Позднякова сообщила о резком снижении температуры в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные морозы в Московском регионе усилятся, среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов, что на 10-12 градусов холоднее обычного января.

    Резкое похолодание ожидает жителей Московского региона на текущей неделе, передает Telegram-канал синоптика Татьяны Поздняковой.

    Они сообщила, что уже к выходным средняя суточная температура воздуха в Москве и области опустится ниже минус 20 градусов. Такой температурный режим окажется на 10-12 градусов ниже обычных показателей для этого времени года.

    Позднякова пояснила, что главным фактором станет влияние антициклона, который принесет аномальный холод. «На графике видно, что средняя суточная температура воздуха в Москве окажется ниже -20 градусов», – отметила она, добавив, что самый холодный день ожидается 25 января.

    Синоптик подчеркнула, что волна холода будет недолгой, и уже после выходных температура начнет повышаться. Однако на этот период жителям стоит быть особенно внимательными и готовиться к сильным морозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачную погоду и снег во вторник.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания в центре Москвы влияют на морозы.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Ученые сообщили о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4

    Ученые ИКИ РАН сообщили о новом скачке магнитной бури до G4

    Tекст: Мария Иванова

    Повторный всплеск геомагнитной активности привел к возвращению индекса Kp почти к уровню G4, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сильная магнитная буря вновь зафиксирована на Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные индексы вновь поднялись до значений, близких к уровню G4, а на данный момент достигли отметки G3.7. По оценкам специалистов, этот всплеск, вероятно, станет последним в череде возмущений, связанных с текущей магнитной бурей.

    После завершения очередного пика буря должна ослабнуть и стабилизироваться на уровне G1–G3 до конца суток. Эксперты отмечают, что шансы на достижение максимального значения G5 сейчас минимальны – вероятность оценивается менее чем в 5%.

    По данным лаборатории, основная часть плазменного облака, которое накануне достигло Земли, уже прошла мимо планеты и продолжает движение к внешним границам Солнечной системы. В ближайшие три-четыре дня этот фронт достигнет Юпитера, который также оказался на пути распространения облака.

    Уже в среду выброс и связанный с ним рекордный радиационный шторм накроют комету 3I/ATLAS, находящуюся сейчас примерно на полпути между Землей и Юпитером.

    Отметим, что утром во вторник ученые предупреждали о возможности нового всплеска геомагнитного шторма.

    Между тем «Роскосмос» сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

    Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Эксперт Рева сообщил о возможных помехах спутников из-за вспышки на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вспышка на Солнце высочайшего класса, зарегистрированная вечером 18 января, может привести к помехам в работе спутников, сообщил старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.

    По его словам, вспышка на Солнце высочайшего класса, зафиксированная вечером 18 января, способна вызывать помехи в работе спутников, передает ТАСС.

    Рева пояснил, что влияние такой вспышки на электронику можно сравнить с тем, что «компьютер поднесли близко к реактору атомной станции, то есть там также повышенный уровень радиации». В результате прямого попадания электронов, гамма-частиц и протонов возможны сбои в работе элементов вычислительной техники внутри спутников.

    Рева подчеркнул, что для защиты аппаратов используются специальные внешние оболочки и более устойчивые к радиации материалы, что снижает риск серьезных последствий. Он отметил, что спутники, как правило, выдерживают подобные вспышки, хотя не исключил возникновение некоторых помех. Тем не менее, эксперт выразил уверенность, что «скорее всего, все будет в порядке» благодаря принятым мерам защиты.

    По словам ученого, при разработке спутников учитывают статистику предыдущих солнечных вспышек и их мощность, чтобы аппаратура могла успешно функционировать даже в условиях экстремального воздействия радиации. Он сравнил подготовку к солнечным вспышкам с готовностью к зимнему снегу – такие явления предсказуемы и к ним необходимо быть готовым.

    Как ранее сообщили в Институте прикладной геофизики, это первая вспышка такого класса на Солнце в 2026 году. В лаборатории солнечной астрономии пояснили, что из-за массового потока ускоренных протонов радиационная нагрузка на космические аппараты 18 января увеличилась в 200 раз.

    Солнечные вспышки делятся на классы по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый класс отражает рост мощности в 10 раз по сравнению с предыдущим. Сильные вспышки обычно сопровождаются выбросом плазмы, что при достижении Земли может вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце.

    Солнечная вспышка класса M14 произошла в начале сентября.

    Специалисты пообещали жителям России только слабые магнитные бури.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 06:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и снежный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем будет в пределах от минус 4 до минус 2 градусов, а ночью к среде опустится до минус 7 градусов.

    Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 755 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье днем температура составит от минус 7 до минус 2 градусов, а ночью ожидается похолодание до минус 9 градусов. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, который будет действовать до 21:00 мск 22 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики назвали Камчатский край регионом с самыми высокими сугробами в России.

    В Москву пришел южный циклон.

    МЧС Камчатки переведено в режим повышенной готовности из-за циклона.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 08:19 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма

    Ученые ИКИ РАН сообщили о завершении пика шторма G4.7 и риске нового всплеска

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная буря G4.7 потеряла первоначальную мощь, однако ученые не исключили вероятность повторного всплеска и возвращения индексов к экстремальным значениям.

    Пик геомагнитной бури, зафиксированный минувшей ночью, завершился, однако ученые не исключают повторного усиления феномена, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что сейчас завершается первая импульсная фаза шторма: скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 км/с, что превышает обычные показатели в 2,5-3 раза. Индукция магнитного поля возле Земли остается примерно в десять раз выше нормы, хотя оба параметра уже снизились вдвое по сравнению с моментом удара.

    Ученые отмечают быструю смену знака магнитного поля. Если такая тенденция продолжится, через несколько часов возможен второй мощный всплеск с возвращением индексов к уровню не ниже G4 и потенциальной попыткой достичь уровня G5. В лаборатории добавили, что ночной пик достиг значения G4.7, в значительной степени из-за «неправильной» ориентации магнитного поля, которая теперь становится «правильной» и может вновь разогнать геомагнитную активность.

    Общая продолжительность нынешнего события, по оценке специалистов, составит не менее суток. Ожидается, что ближайшие сутки будут «полностью закрашены в красный цвет». Первое смягчение возможно только завтра, а полная стабилизация магнитной обстановки может наступить лишь через двое-трое суток.

    Прошлой ночью над страной и европейской частью континента наблюдались одни из самых мощных полярных сияний XXI века: нижняя граница свечения достигала широты около 40 градусов.

    Эксперты не исключают, что ближайшей ночью подобное явление может повториться, хоть и с меньшей интенсивностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле. Магнитная буря уровня G4 была подтверждена и на тот момент оценена как 4,33 из пяти возможных.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Названы самые популярные имена для детей в 2025 году в Москве

    Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей в 2025 году в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анна и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

    По ее словам, имя Михаил дали 2546 мальчикам, а имя Анна – 1927 девочкам, передает РИА «Новости».

    Уханева также отметила, что всего в столице в 2025 году детям дали свыше 6,7 тыс. различных имен, среди которых около 900 составных. Впервые с 2010 года имя София не оказалось на первом месте в рейтинге, уступив лидерство Анне: Софией назвали 1847 девочек.

    Среди мужских имен в десятке лидеров после Михаила оказались Александр – 2408, Лев – 1793, Максим – 1672, Марк – 1515, Иван – 1492, Матвей – 1351, Артем – 1346 и Тимофей – 1188. Кроме того, имя Роман стало более популярным, поднявшись с 12 на 9 место по итогам 2025 года – его получили 1251 мальчик.

    В десятке популярных женских имен помимо Анны и Софии оказались Мария – 1772, Ева – 1541, Василиса – 1470, Варвара – 1335, Виктория – 1322, Александра – 1200, Полина – 1162 и Алиса – 1072. Начальник управления ЗАГС особо выделила рост популярности составных имен, которые чаще давали мальчикам – 538 против 367 у девочек.

    В качестве примеров Уханева назвала имена Анна-Мария, которые получили шесть девочек, и Ева-Мария – это имя дали трем новорожденным. Среди мальчиков встречались такие сочетания, как Ян-Николай и Савелий Лука.

    В субботу стало известно, что москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала наступившего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имена Михаил и Анна стали самыми популярными для новорожденных в Москве в 2025 году.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Солодов доложил Путину о ситуации со снегопадами на Камчатке

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе в связи со снегопадами.

    «Доложил Владимиру Владимировичу о текущей обстановке и ходе работ на совещании с членами правительства России», – сообщил Солодов в Telegram.

    По его словам, ситуация на Камчатке остается сложной, несмотря на частичное восстановление транспортного сообщения.

    Губернатор сообщил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники готовы направить на Камчатку. Кроме того, Камчатка получит помощь от Сахалинской области и Приморского края. Солодов рассказал, что самолет МЧС с техникой с Сахалина разгружают в аэропорту.

    Также регион запросил дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, когда из-за таяния снега ожидаются серьезные повреждения дорог. Солодов предложил упростить порядок вывоза чистого снега «на рельеф и прибрежную полосу», а не только на специализированные полигоны. Эта мера может быть распространена на все регионы с экстремальной снеговой нагрузкой, сказал он. Дополнительно МЧС закупает четыре вездехода для эвакуации и доставки медиков в труднодоступные районы, сообщил глава региона.

    «Благодарю Владимира Владимировича за внимание к нашему краю и поддержку инициатив. Глубоко признателен всем, кто не остался в стороне и прямо сейчас находится на передовой борьбы со стихией. Отдельное спасибо нашим соседям, которые проявили настоящее дальневосточное братство», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде. Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику. Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде

    Губернатор Солодов предупредил о новом снегопаде на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    На Камчатке власти начали готовиться к возможному мощному снегопаду, который прогнозируют в ближайшую неделю, после серии экстремальных погодных явлений, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    На Камчатку на следующей неделе может обрушиться новый мощный снегопад, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании с президентом России, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион уже ведет полную подготовку к возможному стихийному явлению, учитывая сложившиеся в последние недели экстремальные погодные условия.

    Начальник местного управления по гидрометеорологии Вера Полякова отметила, что декабрь 2025 года и первая половина января 2026 года на полуострове стали уникальными за последние 60 лет по количеству осадков. В Петропавловске-Камчатском в конце прошлого года выпали 370 миллиметров осадков, что составило 316% от месячной нормы, а в начале января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, то есть 149% от нормы.

    Солодов подчеркнул, что власти края координируют работу экстренных и коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные последствия стихии.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил о скором похолодании и напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям.

    Губернатор Камчатского края Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов.

    МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.

    Сильнейший за последние десятилетия снегопад парализовал жизнь Петропавловска-Камчатского.

    Камчатский край стал регионом с самыми высокими сугробами в России.

    Комментарии (0)
