До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.11 комментариев
Вучич сообщил о планах посетить Китай после лидеров России и США
Президент Сербии Александр Вучич посетит Пекин с государственным визитом в конце мая, сразу после завершения официальных поездок российского и американского лидеров.
Александр Вучич намерен совершить государственный визит в Пекин, передает РИА «Новости».
«Ожидаем окончательное подтверждение, вижу, что президент Путин едет в КНР 19-20 мая, это анонсировано. Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си Цзиньпином», – отметил политик.
Глава государства добавил, что возможность нанести официальный визит сразу после Дональда Трампа и Владимира Путина станет исключительной честью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китай 19–20 мая.
Несколькими днями ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали переговоры в Пекине. Американский и китайский лидеры обсудили украинский кризис.