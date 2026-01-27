Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне спецоперации

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генерал проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

На командном пункте начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке. Также свои доклады о результатах боевой работы представили другие командиры.

Подводя итоги инспекции, военачальник отметил успехи военнослужащих в выполнении поставленных целей. Он отдал необходимые указания на дальнейшие действия войск.

В завершение работы Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся солдатам и офицерам. Он поблагодарил личный состав за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

В середине января Герасимов сообщал, что ВС России освободили более 300 кв. км за январь.