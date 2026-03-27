  • Новость часаСтало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой, как черт, и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    15 комментариев
    27 марта 2026, 08:40 • Экономика

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов.

    Атаки украинских беспилотников на российские порты на Балтике и на южный порт Новороссийска могут привести к снижению экспорта российской нефти.

    Новороссийск продолжает работать, хоть и с неполной загрузкой. Обычно через него проходит 700 тыс. баррелей в сутки. А вот балтийские порты Усть-Луга и Приморск уже несколько дней остановлены.

    Агентство Reuters посчитало, что сейчас в целом остановлено не менее 40% экспорта нефти из России, или примерно 2 млн баррелей в сутки. Но сюда входит не только остановка западных портов, но также выпадение объемов, которые шли по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Сербию. Плюс возможное выпадение до 300 тыс. баррелей из-за задержек танкеров с российской нефтью, которые идут из Мурманска. Но здесь причина не в разрушении инфраструктуры, а в геополитике. Украина с февраля прекратила транзит нефти по трубе, а задержки танкеров связаны с санкционной войной.

    Великобритания хочет еще закрыть проход через пролив Ла-Манш танкерам с российской подсанкционной нефтью. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что британские военные и полицейские получили право задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота» и намерены возбуждать уголовные дела. Однако эксперт ФНЭБ Игорь Юшков указывает, что пока это только заявления, и будет интересно посмотреть, как Британия сможет прописать это на законодательном уровне, потому что Лондон, в отличие от США, ратифицировал международную конвенцию по морскому праву, которая запрещает такой подход. Пока Британия задерживала российские танкеры, но могла лишь проверить достоверность флага, под которым идет судно, и через несколько дней его отпускали.

    Что касается балтийских портов, то вывод их из строя может обойтись России в сотни миллионов долларов недополученной экспортной выручки.

    «Если брать Приморск и Усть-Лугу, то речь идет примерно о 1,65–1,7 млн баррелей в сутки экспортной мощности. Приморск способен отгружать более 1 млн баррелей нефти в сутки, а Усть-Луга в прошлом году отправила 32,9 млн тонн нефтепродуктов, что грубо соответствует еще примерно 0,65 млн баррелей в сутки.

    При текущей цене российской нефти, которая фактически уже торгуется около 99–100 долларов за баррель, выпадающая экспортная выручка составляет примерно 160–170 млн долларов в сутки. Это десятки миллиардов рублей в день

    недополученной экспортной выручки, а прибыль будет еще ниже, потому что из нее нужно вычитать добычу, логистику, фрахт, страхование и скидки покупателям», – посчитал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Если брать оценку потери экспорта в 2 млн баррелей в сутки, то при цене около 100 долларов – это примерно 200 млн долларов недополученной экспортной выручки в день. В пересчете на месяц – это уже около шести миллиардов долларов, отмечает Чернов. Но это скорее оценка нарушенной логистики, а не полностью потерянного экспорта, так как часть объемов будет перераспределяться, но с временным лагом и с ростом затрат, уточняет эксперт.

    «Балтика – это короткая и дешевая логистика. Ее выпадение означает более длинные логистические маршруты и, соответственно, более дорогой фрахт и рост скидок», – говорит Чернов.

    Однако проблема в том, что перенаправить все выпадающие объемы с балтийских портов на другие направления сложно. Порты везде загружены, как и трубопроводы в восточном направлении.

    «Быстро перестроить логистику в альтернативные порты фактически невозможно, поэтому как минимум временно экспорт может быть снижен», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    «Однако если России придется на какое-то время сокращать экспорт и притормаживать добычу, то это все усугубит дефицит предложения на мировом рынке, цена вырастет, и за счет оставшихся объемов нашего экспорта мы сможем заработать столько же, сколько могли заработать с прежними объемами.

    Хотя, конечно, хотелось бы экспортировать нормальные объемы, так как цена уже привлекательная», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Пока не понятно, насколько серьезно пострадала портовая инфраструктура на Балтике. «На наш взгляд, полностью надолго вывести порт из эксплуатации очень сложно, поэтому ожидаем, что основную часть экспорта удастся восстановить в короткие сроки. Ранее различные порты уже неоднократно подвергались атакам, но экспорт если и проседал, то только временно», – говорит Кауфман.

    Сильнее всего, судя по открытым источникам, пострадал порт в Усть-Луге. Нервозность у рынка также вызывает возможный ущерб газоперерабатывающим мощностям в Усть-Луге, так как их отремонтировать сложнее, чем экспортный терминал, отмечает Кауфман.

    Для остального мира выпадение таких объемов российской нефти (а она сейчас нарасхват у азиатских стран) не несет ничего хорошего. «Рынок нефти и так фактически находится в дефицитном состоянии. Любое дополнительное выпадение объемов вызывает дальнейшую нервозность и толкает цены наверх. Перебои с поставками из РФ в первую очередь отразятся на крупнейших ее импортерах – Китае и Индии. Но локально российская нефть могла бы стать альтернативным источником импорта для многих стран Южной и Восточной Азии. То есть пострадавших от перебоев с поставками нефти из РФ может быть достаточно много», – говорит Кауфман.

    Чернов отмечает, что выпадение почти 2% мирового спроса очень чувствительно для нефтяного рынка и формируется сразу несколько эффектов. Кроме роста цен на нефть, который уже имеет место быть, произойдет подорожание нефтепродуктов, в первую очередь дизеля и авиационного топлива. И наконец, это усиление конкуренции за свободные объемы со стороны стран Азии и Европы. Фактически российский фактор накладывается на геополитическую премию и усиливает волатильность рынка, заключает Чернов.

    Главное
    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии

    Конфликт Венгрии и ЕС выходит на новый уровень: Будапешт после отказа поддержать помощь Украине остался без финансирования по линии военной программы SAFE. Такая практика не нова: ранее Венгрия уже теряла миллиарды из-за отказа принять мигрантов. Теперь же, по мнению экспертов, речь идет об «обратном подкупе» венгерских избирателей Евросоюзом – разблокировании выделенных средств только в случае нужного ЕС исхода выборов. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации