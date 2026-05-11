В Донецке высадили кленовую аллею в память о погибших мирных жителях

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива была поддержана Главой ДНР Денисом Пушилиным, который отметил, что идея высадки кленов появилась благодаря диалогу между властью и молодежью еще в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первые 12 красных кленов были высажены у памятника погибшим детям Донбасса в честь 12-летия Республики. На каждом дереве будет размещен QR-код, ведущий на материалы о трагических событиях, чтобы сохранить память о преступлениях против мирного населения. «Молодежь превратила следы трагедии в живые символы. Пока эти деревья будут расти и шуметь листвой – правда о Донбассе жива», – подчеркнул министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Первый замминистра молодежной политики ДНР Михаил Фролов объяснил выбор символа: красный клен поздно сбрасывает листву и долго сохраняет свой цвет, а потому становится «живым напоминанием» о погибших. Он добавил, что потери коснулись каждого, и задача поколения – сохранить память и передавать ее дальше.

Акция собрала около 100 человек, завершилась минутой молчания и зажженными лампадками в форме кленового листа. Как сообщила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Александра Кульгина, в дальнейшем красные клены будут высаживать и в других городах, пострадавших от обстрелов: Горловке, Ясиноватой, Иловайске, Дебальцево, Волновахе и Мариуполе.

Проект реализуется Министерством молодежной политики ДНР и Движением Первых при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии ДНР, Министерства культуры ДНР, а саженцы предоставляет Донецкий ботанический сад.