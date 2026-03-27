Один погиб и двое ранены при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Тимур Шайдуллин

Один человек погиб, двое, включая бойца подразделения «Орлан», получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина скончался на месте от полученных травм. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В селе Нежеголь Шебекинского округа водитель пострадал в результате удара дрона по автомобилю «Газель», его с осколочными ранениями живота госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

В городе Грайворон во время отражения атаки дрона боец «Орлана» получил множественные осколочные ранения различных частей тела. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в местную больницу, после чего пострадавшего планируют перевести в горбольницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Накануне в селе Вознесеновка Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали семилетняя девочка и ее мама. В тот же день в Белгородской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины были ранены еще три мирных жителя.

А в среду при атаках ВСУ на регион погибли три мирных жителя, еще один человек получил ранения.



