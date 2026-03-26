Песков заявил о риске использования ЕС и НАТО Киевом «втемную»

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что Киев может использовать государства Евросоюза и НАТО «втемную» для реализации своих преступных интересов. Он прокомментировал ситуацию с учащающимися случаями падения украинских беспилотников на территории стран Прибалтики, передает ТАСС.

Песков отметил: «Конечно же, он [киевский режим] может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские власти заявили российскому временному поверенному протест из-за нарушения воздушной границы украинским беспилотником.

Аппарат, запущенный с Украины, пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.

Беспилотник также столкнулся с дымовой трубой электростанции в Аувере.