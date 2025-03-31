Tекст: Ольга Иванова

Джонсон выразил мнение, что ведущие американские СМИ не представляют позицию России, занимаясь однобокой пропагандой. В интервью порталу Semafor Джонсон задал вопрос о том, можно ли назвать представителя российской позиции, выступающего на таких каналах, как CNN, MSNBC, Fox, ABC, CBS или NBC. Он отметил, что лишь Такер Карлсон, возможно, уделяет этому внимание, передает ТАСС.

Джонсон подчеркнул, что американская пресса, которая раньше считалась символом свободной журналистики, теперь ведет пропагандистскую кампанию. По его мнению, в США не остается места для разных точек зрения, особенно российской.

Он также поделился своим опытом поездок в Россию, где он пришел к выводу, что страна представляет собой открытое общество. В начале марта Джонсон посетил Москву в составе американской делегации и побывал в Музее Победы, где осмотрел экспозиции, посвященные подвигу народа в годы войны.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, комментируя сообщение о выделенных 52 млн долларов из бюджета США для Associated Press, назвал агентство «Ассоциированной пропагандой».