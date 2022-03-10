Япония увидела в России Китай

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 00:49  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

«Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой instagram.com/gixie_beauty
Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Украине нужна еще и дезинфекция

Евгений Мысловский
Евгений Мысловский, член Совета по правам человека
Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию американских биолабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Подробности...

Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Руслан Ильинский
Руслан Ильинский, специалист аппарата Уполномоченного по правам
Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев

Байден запретил русскую нефть

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Когда Украина станет сговорчивее

    стратегический план


    Как будет разбита украинская армия

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    Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

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    Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

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    Япония увидела в России Китай

    Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны
    		   10 марта 2022, 23:55
    Фото: TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими.

    Если называть вещи своими именами, Япония написала заявление на Россию – примерно так же, как пишут заявления на ненавистных соседей простые смертные. Повод – специальная операция ВС РФ на территории Украины. Инстанция – Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, который часто путают с т.н. гаагским трибуналом (МТБЮ; тот занимался только делами бывшей Югославии).

    «Действия России являются попыткой изменить статус-кво в регионе силовыми методами, они расшатывают основы миропорядка. Подобные действия являются абсолютно недопустимым нарушением международного права», – заявили в МИД Японии, приветствовав начало расследования МУС. 

    Само по себе это расследование – вообще не повод для разговора по той простой причине, что Япония – участник МУС, а Россия и Украина – нет. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (так же, кстати, поступили США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили, как есть, боясь, что может «прилететь» за действия ВСУ в Донбассе.

    В то же время, это обращение Токио в Гаагу – важный знак. Знак того, что Япония готова к радикальной ссоре с Россией, и теперь пытается бежать впереди западного паровоза санкций. Таких знаков много – и все заметные.

    Например, впервые в своей истории Япония поможет украинской армии – передаст ей пусть не оружие, но защитное снаряжение и амуницию.

    Параллельно в Токио подчеркнули, что желают выйти из всех нефтегазовых проектов на Сахалине и назвали Курильские острова «исконной территорией» (что противоречит историческим фактам), на которую «распространяется японский суверенитет». При всей сложности курильского вопроса, столь наглых формулировок при премьер-министре Синдзо Абэ японцы старались избегать. 

    Примеры можно приводить долго – вплоть до скандала вокруг бренда Uniqlo, выпускающего модную повседневную одежду по низким ценам. Глава компании – Тадаси Янаи – сперва объявил об отказе уходить с российского рынка, мотивируя это тем, что одежда – предмет первой необходимости, в котором нельзя отказывать никому, включая русских, но спустя несколько дней вдруг передумал. Сомнительно, что на Uniqlo стали бы давить из Госдепартамента США, где и так рук не хватает, а вот из Токио – почему бы и нет. Кажется, там сейчас готовы побить с Москвой вообще все горшки.

    Меж тем, еще недавно, при упомянутым выше Абэ отношения России и Японии были стабильно хорошими и даже теплыми, если сравнивать их с отношениями по линии Россия-Запад. Например, в 2014 году Токио ввел против РФ предельно минималистический пакет санкций – их в прессе часто называли «вежливыми». Откуда столь агрессивная настырность теперь?

    Когда та или иная страна вдруг срывается на Россию, будто собака с цепи, в этом традиционно винят американцев. Вот и сейчас – невозможно отрицать, что Япония критично зависит от США как от главного союзника. Положа руку на сердце, ее даже нельзя назвать полноценно независимым государством.

    Однако ее зависимость почему-то не сильно особенно мешала премьеру Абэ – политику великому и теперь уже почти официально легендарному, хотя он ушел в отставку всего полтора года назад. И это при том, что Абэ осуществлял колоссальный проект по модернизации японской армии (по сути благодаря нему у Японии вообще появилась армия, до Абэ она называлась «силы самообороны»), что было бы невозможно без активного участия в этом процессе США. «Особые отношения» с Россией разозленные на нас американцы Абэ почему-то прощали.

    Второе популярные объяснение – выборы, мол, «ястребы» работает на публику. Но выборы в Японии уже прошли, и партия Абэ с новым лидером – нынешним премьером Фумио Кисидой – наголову разгромила всех конкурентов. Теперь Кисиде нет смысла «работать на публику», но он все равно идет на обострение, суля Японии и миру «крупнейший кризис после Второй мировой войны» из-за противостояния с Россией.

    А ведь речь идет о том самом Кисиде, который при Абэ почти пять лет возглавлял японский МИД и был по сути соавтором той умеренно-дружелюбной политики, которая проводилась экс-премьером в отношениях с России.

    Чтобы понять происходящее, нужно знать о двух обстоятельствах. Первое таково: регулярные рабочие и личные контакты Абэ и Владимира Путина работали как предохранитель о того, чтобы Япония скатилась в русофобию под давлением со стороны Вашингтона и собственных правых радикалов, готовых хоть завтра воевать за Курильские острова.

    За годы совместной работы между двумя лидерами установились взаимоуважительные и доверительные отношения, они даже называли друг друга друзьями. В случае с Кисидой никакой «личной химии» нет и в помине – неоткуда ей взяться. Объявляя крестовый поход против России, он не теряет ничего, чем мог бы дорожить.

    Второе обстоятельство еще важнее: Абэ дорожил взаимопониманием с Путиным, поскольку считал, что оно может обеспечить баланс сил в регионе Южно-Китайского моря, где уже который год идет ползучая экспансия главного противника и – потенциально – смертельного врага японцев, то есть КНР.

    Иначе смотрит на эти проблему Кисида, если верить мнению японских политических комментаторов. На нынешнем уровне войны санкций, сравнимой разве что со временами прихода большевиков к власти и гражданской войны в России, поддержка Пекина оказывается для Москвы критически важной. Но по сути Россия сделала свой выбор еще раньше – уже к октябрю 2021 года, когда ВМФ РФ и ВМС КНР провели совместные учения и общей эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. Политический класс Японии после этого кипел от негодования

    Таким образом, с точки зрения Токио, время сложной многовекторной политики прошло. Мир разделился, Россия с Китаем явно находятся по одну сторону, а Япония по другую.

    Находясь на той стороне, Япония видит в России и ее спецоперации на Украине Китай с его угрозами дальнейшей экспансии.   

    По Южно-Китайскому морю разбросано множество спорных островов, на которые претендует КНР, оспаривая их принадлежность у Японии, Кореи, Вьетнама, Индонезии и других соседей. Самый важный из них для Пекина это, разумеется, Тайвань, но даже контроль за безлюдными скалами позволяет расширять свою исключительную экономическую зону и диктовать соседям условия по рыбному промыслу, торговым путям и локациям военного флота.

    Безраздельный контроль Китая над Южно-Китайским морем – ночной кошмар Токио. И там надеются, что нынешняя «показательная порка» России заставит Пекин призадуматься и отказаться от планов разрешить все территориальные споры силой, если такие планы имеются.

    Судя по всему, именно это геополитическое соображение и обусловило столь активное участие Токио в экономической и информационной войной с Россией. Чем значительнее наши издержки, тем сильнее испугается Китай, что, в свою очередь, укрепит безопасность Японии.

    Проблема этой логики в том, что она работает только в случае поражения России – военного или геополитического, когда она вынуждена будет отступить, не добившись своих целей. Но такого удовольствия Россия доставлять никому не собирается, тем более – японцам, чья роль в нынешнем кризисе Москвой будет учтена на будущее. В том числе и в контексте отношений с Китаем.

    Вместо «испуга» одного грозного соседа, Токио рискует получить смертельную обиду второго – Москвы, тогда как Пекин только укрепится в своих амбициях насчет гегемонии в Южно-Китайском море.

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