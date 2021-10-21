Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая, и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару?

На фоне решения правительства Японии ухудшить отношения с Россией, радикальные настроения все чаще проявляются и у рядовых жителей страны. Так, читатели японского издания Asahi гневно отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через Цугару – международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.

«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь. Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag. «Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.

«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB. «Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo. «Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.

До этого вторник японская газета Yomiuri Shimbun также опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, который вызвала обеспокоенность у читателей.

Напомним, корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» отработали борьбу с минами в Японском море. Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.

19 октября заместитель генсека правительства Японии Есихико Исодзаки сообщил , что пять российских и пять китайских военных кораблей впервые одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. В местном минобороны уточнили, что проход судов проводился в соответствии с международными правилами, без нарушений границ территориальных вод.

«Это плановые учения, проводимые Россией и Китаем как фактическими военными союзниками, которых объединил общий источник угрозы в виде военной машины Запада во главе с США, – сказал доктор военных наук Константин Сивков. – Наши корабли не бравируют, а отрабатывают совместное применение своих сил по отражению военной угрозы. И хорошо, если японцы сделают из этого правильные выводы».

Сивков обратил внимание, что в учениях задействованы подразделения, которые выполняют строго военные задачи, «они не занимаются поиском и поимкой морских грабителей, пиратов и бандитов».

«Во время таких учений обычно начинается так называемая штабная игра, когда моделируются полномасштабные сценарии противостояния тем или иным державам. В нашем случае речь, конечно, идет о США, Японии, Австралии и, допускаю, Великобритании», – уточнил эксперт.

«Поэтому вопли японцев о том, что мы не имели права проходить через Цугару между японских островов Хонсю и Хоккайдо, действительно не имеют оснований. Во-первых, этот пролив не полностью закрыт территориальными водам Японии. Значит, мы действовали абсолютно законно. Во-вторых, если Япония действительно проведет атаку на наш флот, как о том высказывались некоторые горячие головы, им стоит понять, что Россия примет этот бой», – прокомментировал Сивков.

В то же время истинное значение совместного прохода китайских и российских кораблей через пролив оценить пока сложно, считает военный эксперт. «Но, на мой взгляд, важен сам факт события – прошли и хорошо. В результате всем становится понятно, что мы – Россия и Китай – решаем наши задачи по отражению возможной агрессии со стороны США их союзников», – добавил он.

«Вообще все это напоминает события русско-японской войны, в том числе нападение на Порт-Артур.

Надо признать, что сегодня японский флот превосходит по потенциалу наш тихоокеанский, но до нового Порт-Артура еще далеко. При этом наше ударное оружие мощнее: есть ракетные комплексы «Оникс» и ракеты «Гранит», морская ракетоносная авиация, также вскоре появятся морские варианты гиперзвуковых систем, которые нивелируют потенциал японских эсминцев», – рассказал собеседник.

«С другой стороны, по количественным показателям силы не равны: японский флот по своей численности примерно в 2–2,5 раза превосходит российский. И в ближнем бою их корабли лучше. Другое дело, что по ракетам дальнего боя мы их превосходим абсолютно, поэтому они даже не смогут подойти к нам», – заверил специалист.

«Также нам может оказать услугу Пекин. Он будет брать именно числом, так как в плане качества китайский флот японцам серьезно проигрывает. Тем не менее, в составе ВМС КНР есть два полноценных авианосца, на подходе еще новые, несколько десятков эсминцев, фрегаты с ракетами, которые бьют на 500 километров, и собственные стратегические крылатые ракеты», – перечислил Сивков.

«Кроме того, сейчас на Западе часто звучит ахинея из 90-х годов о том, что они якобы выступают против военных блоков. Но на деле все обстоит иначе. Именно США создали в это регионе блок AUKUS. Не стоит забывать и про НАТО. В таких условиях мне кажется наивным стесняться собственных блоков. России и Китаю следует подумать о том, чтобы объединиться в такой альянс и включить в него своих союзников», – заключил Сивков.

«Но если представить, что японцы начали топить корабли ВМФ России в проливе Цугару, это привело бы к полномасштабному военному конфликту между странами»,

– считает военный эксперт Алексей Леонков. В этом случае применялся бы не только флот и береговые комплексы обороны обеих стран, но и армии. «Оценивать всегда нужно весь комплекс вооружений, участвующих в боевом конфликте, а не отдельные его части», – добавил он.

«Такая провокация для Японии стала бы смертельной несмотря на наличие у нее развитых сил самообороны, – убежден эксперт. – Токио это четко понимает, поэтому у них нет сценариев реального военного конфликта с Москвой. Такими вещами обычно занимаются националистические силы «Страны восходящего солнца», которые подвергают сомнению итоги Второй мировой войны. Но такого рода городских сумасшедших пока что нет в правительственных кругах Японии. Поэтому гипотетический сценарий противостояния двух стран с военной точки зрения обсуждению не подлежит».

«На сегодняшний день Япония состоит в сложных отношениях в первую очередь с Китаем, а потом уже с Россией», – считает старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. По его мнению, «именно в КНР, а также в КНДР японцы видят реальную угрозу безопасности», «к русским таких претензий нет».

«Но, учитывая уровень взаимодействия между Россией и Китаем в военной сфере, негатив японцев в сторону китайцев переносится и на русских. Это плохо влияет на наши отношения», – подчеркнул собеседник. – Японские политики часто «советуют» нам аккуратно взаимодействовать с Пекином, но у Москвы свое понимание того, что нудно делать во внешней политике».

«В целом треугольник «Москва-Пекин-Токио» – сложная, подвижная и многоплановая проблема. Стабильно одно – японцы всегда будут негодовать по поводу военных учений, кто бы их не проводил. От этого не убежать, – считает эксперт. – Но сейчас мы наблюдаем лишь риторику, которая действительно поддерживается широкой частью японского общества».

«Надо не забывать, что у Японии есть свой эксклюзивный интерес к России, касающийся заключения мирного договора, с помощью которого она хочет вернуть так называемые «северные территории», то есть наши Южные Курилы. Думаю, что Япония продолжит контакты с РФ в этом вопросе. – предупредил он. – Но если стороны не уладят этот вопрос, возможные локальные военные конфликты в регионе, в которые могут быть втянуты другие страны».

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Кроме того, страх японского народа перед близостью чужих войск может сыграть на руку части местного истеблишмента. В Японии по большей части консервативные политики. Они действуют осторожно, особенно после Второй мировой войны. «Американцы фактически навязали японцам конституцию 1947 года, которая, по сути, запрещает им иметь какую-либо армию. Надо отдать должное – Япония действительно почти не вступала ни в какие конфликты за последнее время».

«Но я вижу такую тенденцию: ощущение реальной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи воспринимается простыми японцами негативно, и политики действительно используют это, чтобы скорректировать или удалить мирную статью из конституции. Большая часть населения против таких изменений, но под напором КНР и экспериментов, которые КНДР проводит с ядерными боеголовками, японцы приходят в ужас. В результате некоторые политики берут эти страхи и опираются на них, выдвигая свои предложения и законы. Тем самым они хотят сделать Японию «более нормальной» страной с точки зрения обороноспособности», – заключил Казаков.

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