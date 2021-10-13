Япония решила испортить отношения с Россией

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13 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Газпром склоняет Молдавию отвернуться от Украины

Кишинев заигрывает с Брюсселем зря moldovagaz.md
Кишинев пожаловался на Газпром и попросил экстренной помощи у Евросоюза по газовому вопросу. Молдавия уверена, что в Румынии найдется лишний газ и по более низким ценам – Кишинев хочет снова 200 долларов за тысячу кубометров. Казалось бы, абсолютно неуместное при нынешних ценах на газ требование. Однако у Кишинева тоже есть сильные козыри на переговорах с Газпромом. Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Как советская власть спасла армянский народ

Церемония подписания Карсского договора Public domain
Сто лет назад, 13 октября 1921 года, был подписан так называемый Карсский договор. Три закавказские республики (уже советские Грузия, Армения и Азербайджан) с одной стороны и Турция с другой заключали мир, соглашались дружить на вечные времена. Этот документ закрепил за Турцией значительные территории – но и сохранил Армению как таковую и в целом весь армянский народ. Каким образом? Подробности...
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«Открытое небо» с Европой убьет авиаотрасль Украины

Украина сдала свой авиарынок европейским авиакомпаниям Anatolii Stepanov/Global Look Press
Украина подписала соглашение об «открытом небе» с Евросоюзом. Таким образом в Киеве надеются «расширить авиасообщение со странами Европы». Однако местные авиакомпании восприняли это соглашение с опаской. Почему Киев пошел на этот шаг и чем обернется для Украины интеграция в воздушное пространство Европы?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Корабль «Демократия» оказался кораблем дураков

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Анекдоты про то, что два еврея – три мнения, или два украинца – это партизанский отряд, а трое – партизанский отряд с предателем, очень хорошо отражают проблемы демократической организации общества. Подробности...
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К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В сегодняшней России просто нет среды, в которой настоящий аристократ выглядел бы уместно. Нет аристократического стиля как такового. Поэтому всякий, играющий сегодня в России аристократа, будет выглядеть и неуместно, и смешно. Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы живем в стране, где полиция делает свою работу и преступники быстро оказываются за решеткой. Где нарядно одетая публика с дорогими гаджетами толпами ходит между уютных кафе без опаски, что сейчас их остановит банда грабителей Подробности...
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Япония пошла на конфликт с Россией

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Как попасть в рабство в Дагестан

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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?

    Япония решила испортить отношения с Россией

    Трагедия семьи Кисиды связана с бомбардировками Хиросимы
    		   13 октября 2021, 17:05
    Фото: Toru Hanai/XinHua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения. Японские власти наверняка понимают, что в их пользу курильский вопрос решен все равно не будет. Тогда зачем нужна эта бессмысленная конфронтация? И кто за ней стоит?

    То, что у Японии к нам территориальные претензии, - факт общеизвестный. Да, японцы считают российские Курильские острова своими, но формулировка, что «суверенитет Токио распространяется на северные территории» (то есть на Южные Курилы) вообще-то достаточно жесткая для привычного нам уровня полемики. 

    Новый премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида, выступая в парламенте, использовал именно такую формулировку. Учитывая, что он является опытным дипломатом, можно говорить о намеренном обострении вялотекущего конфликта. Токио решил вернуться к агрессивной риторике, свойственной, например, Киеву. А ведь ничто не предвещало.

    Несмотря на общий кризис в отношениях между Россией и Западом (а политически Япония является частью Запада), Москва и Токио в последние десять лет продуктивно сотрудничали и последовательно находили общий язык. Теперь уже абсолютно очевидно, что это стало возможным благодаря личной «химии», которая сложилась между Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ - они уважали друг друга и регулярно общались.

    Помимо прочего, это было для Абэ важной личной историей - искать пути к подписанию мирного договора с Россией. Он поклялся в этом на могиле отца - бывшего главы МИД Японии и архитектора «оттепели» в ее контактах с СССР.

    Такой договор сам по себе предполагает закрытие территориального спора, и премьер, судя по всему, искренне пытался выработать какое-то решение о совместном управлении островами - по сути условном, но таком, чтоб не обвинили в национальном предательстве. Делал он это, разумеется, не по доброте душевной, тем более, не потому, что считал принадлежность Южных Курил России справедливой - Абэ уместно считать принципиальным японским националистом.

    Но он при этом был еще и рационалистом - понимал, что острова вернуть не удастся, а главным противником Японии является Китай. Хорошими отношениями с РФ, по его мнению, можно было уравновесить рост влияния КНР в регионе. 

        

    После неожиданной отставки Абэ по состоянию здоровья сотрудничество между нашими странами резко стагнировало, хотя уходящему премьеру удалось оставить на хозяйстве верного соратника и личного преемника - Ёсихидэ Сугу.

    Преемник не справился - и год спустя тоже ушел в отставку, а российское направление все время своих полномочий почти полностью игнорировал, сконцентрировавшись на внутренних проблемах страны. Как показала практика, это он тоже делал недостаточно эффективно.

    Уход Суги - вынужденная смена коней на переправе. В конце октября в Японии выборы, за месяц до них правящая Либерально-демократическая партия (ЛДПЯ) решила поставить во главе избирательного списка другого лидера, чтобы поднять свой покосившийся рейтинг. Таким лидером стал Фумио Кисида - и это давало основания надеяться, что Москва и Токио вернутся к конструктивным отношениям.

    Дело в том, что Кисида при Абэ на протяжении пяти лет возглавлял МИД, то есть был соавтором его внешней политики - в чем-то (например, в плане отношений с Китаем) агрессивной, в чем-то, наоборот, тонкой и сбалансированной, как в случае с Россией.

    Но выходит у Кисиды нечто другое - прямо противоположное той стратегии, которой придерживался его многолетний начальник. Понятно, что новая метла по новому метет, но этот-то конфликт - зачем сейчас нужен Японии? Ведь из него давно ушла прежняя истеричность - заметная часть японского общества уже смирилась, что намеренно мифологизированные «северные территории» Россия назад не отдаст.

    Есть как минимум два возможных объяснения происходящему.

    Первое - Кисида попал под влияние консервативных групп в ЛДПЯ, которые считают, что с Россией нужно разговаривать жестко. На компромиссы по территориальному вопросу эти люди не согласны, тем более, что, по их мнению, смягчение политики при Абэ к значимым результатам не привело.

    Второе - вмешательство американцев, которых откровенно раздражал поиск взаимопонимания между Москвой и Токио. Собственно, через обострение территориального спора они вполне успешно торпедировали наши попытки заключить мирный договор еще во времена СССР. А американская внешняя политика не отказывается от старых методов до тех пор, пока эти методы продолжают работать.

    Как бы там ни было, оба объяснения в конечном счете упираются в то, что Синдзо Абэ был великим политиком и отнюдь не случайно провел на посту премьера дольше, чем кто-либо в истории Японии - почти десять лет.

    Он и популярный лидер, и идеолог, и авторитет, и успешный менеджер, реформировавший многие сферы экономической и общественной жизни страны. Одним словом, глыба.

    Успехи во главе исполнительной и партийной власти открыли для Абэ простор при принятии решений. Он мог навязать свое видение политики и склонить к экспериментам не только консервативные группы в ЛДПЯ, а вообще любые.

    Тот же статус плюс личное упорство дали Абэ во внешних делах некоторую автономию от Вашингтона - далеко не абсолютную, но более значительную, чем в любой период послевоенной истории Японии. Он не игнорировал мнение американцев, но имел волю поступать по-своему - в отношениях с Россией в том числе.

    Кисида и близко не является таким лидером, по крайней мере, пока не является, потому зависим от чужого влияния (включая откровенно деструктивное), несмотря на весь свой богатый дипломатический опыт.

    Перемены возможны - в том случае, если Кисиде удастся выиграть для ЛДПЯ выборы и найти баланс интересов основных групп влияния внутри партии. Абэ тоже не сразу большим политиком стал: будучи преемником еще одного выдающегося лидера - Дзюнъитиро Коидзуми, он, как и Суга, не справился, также ушел в отставку через год премьерства, а через пять лет вернулся и всё всем доказал.

    Если ведущая роль в отравлении российско-японских отношений действительно принадлежит американцам, небезынтересно будет узнать, как повлияет на политику Кисиды то, что его род и карьера тесно связаны с Хиросимой. Новый премьер представлял этот город в парламенте. Но еще важнее, что во время атомной бомбардировки Хиросимы пострадали многие его родственники, а на рассказах о погибших и выживших прошло его детство.

    Во что-то это должно было отлиться, вопрос - во что: в затаенное желание мести или в выученную беспомощность перед американской военно-политической машиной?


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