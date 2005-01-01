Четыре причины популярности Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выиграл выборы председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и сохранил свой мандат еще на три года. Это дает ему возможность остаться премьер-министром до осени 2021 года и побить абсолютный рекорд пребывания у власти за всю историю существования должности в Японии. Напомним, в 2017 году партия продлила срок предельных полномочий председателя с шести до девяти лет.

Победа Абэ была уверенной (553 голоса против 254 у соперника, бывшего министра обороны и партийного тяжеловеса Сигэру Исиба) и вместе с тем ожидаемой: ему отдавали предпочтение различные опросы общественного мнения. При этом поддержка премьера со стороны парламентариев от ЛДПЯ оказалась выше, чем у рядовых однопартийцев на местах, где перевес в пользу Абэ был менее значителен. Причиной этого могло быть как недовольство регионалов долгим пребыванием премьера у власти и недавними коррупционными скандалами в правительстве, так и их стремление добиться увеличения финансирования восстановления префектур, пострадавших от стихийных бедствий.

Способность Абэ долгое время удерживаться на премьерском посту продолжает контрастировать с предшествовавшей его возвращению во власть в 2012 году шестилетней чехардой, когда глава правительства Японии менялся ежегодно. У такой устойчивости и, соответственно, популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных: это определенные успехи его экономической политики для бизнеса и инвесторов, поддержка со стороны пяти фракций партии, высокая дипломатическая активность премьера, а также, по мнению участников опросов, отсутствие других подходящих кандидатов на премьерский пост. На кампании сказалось и сильное землетрясение на Хоккайдо, в результате которого и Абэ, и Исиба сократили воздержались от агитации на три дня.

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Вместе с тем, как раз в новый и последний срок полномочий Абэ на посту председателя ЛДПЯ в партию вернется интрига вокруг фигуры будущего преемника: помимо 61-летнего Исиба (самому Абэ 21 сентября исполняется 64 года), шансы будут у таких политиков высшего эшелона, как бывший глава МИД Фумио Кисида, нынешний министр иностранных дел Таро Коно, глава МВД Сэйко Нода, и других государственных деятелей. Показательными как в этом свете, так и в контексте понимания дальнейшего политического курса Токио будут перестановки в кабинете министров, которые Абэ запланировал провести после своего возвращения с заседания Генассамблеи ООН в конце сентября. Премьер уже заявил о намерении бороться с проблемами низкой рождаемости и старения населения. Остается открытым вопрос о дальнейших этапах «абэномики» – курса экономических реформ премьера. Потенциальный парадокс заключается в том, что после переизбрания Абэ будет рассчитывать на единство партии в проведении конституционной реформы, касающейся роли Сил самообороны и вызывающей сильный резонанс в обществе, однако его соратники могут не захотеть терять очки у избирателей, заблаговременно заботясь о своем политическом будущем после 2021 году.

В области внешней политики, как ожидается, основные приоритеты Абэ останутся прежними: нахождение общего языка с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и сотрудничества в области безопасности, поиск оптимального баланса между сотрудничеством и соперничеством с КНР, решение проблем ядерной программы КНДР и похищенных Пхеньяном японских граждан в контексте межкорейской «оттепели», будущее Транстихоокеанского партнерства, Регионального всеобъемлющего экономического партнерства и других форматов торгово-инвестиционного взаимодействия, продвижение японского экспорта инфраструктурных проектов, а также продолжение диалога с Москвой по теме заключения мирного договора и решения территориального вопроса.