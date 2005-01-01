Четыре причины популярности Абэ

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22 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Американские заблуждения сближают Китай и Россию

Китайский министр обороны Вэй Фэнхе на учениях в России вместе с Владимиром Путиным и Сергем ШойгуФото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters
Китай потребовал от США отменить санкции, введенные против китайского генерала за покупку у России С-400 и Су-35. Стремясь наказать Москву, Вашингтон продолжает делать, по сути, прямо противоположное – укреплять российско-китайский альянс. Причиной этому стало распространенное среди американских элит заблуждение. Подробности...
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Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
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Как скажется смерть президента на отношениях Вьетнама с Россией

Чан Дай Куанг прилагал все усилия для еще большего сближения с РоссиейФото: imago stock&people/Global Look Press
Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...

Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
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Как беззаконие Ельцина помогло России

Антон Крылов, журналист
Как без 22 июня не было бы 9 мая, так и без указа № 1400 не было бы столкновений в октябре 1993 года. Однако этот очевидно антиконституционный шаг Ельцина дал нашей стране кое-что важное. Подробности...
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    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

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    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Николай Мурашкин

          Четыре причины популярности Абэ

          Николай Мурашкин
          эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
          		 22 сентября 2018, 16:20

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          Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выиграл выборы председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и сохранил свой мандат еще на три года. Это дает ему возможность остаться премьер-министром до осени 2021 года и побить абсолютный рекорд пребывания у власти за всю историю существования должности в Японии. Напомним, в 2017 году партия продлила срок предельных полномочий председателя с шести до девяти лет.

          Победа Абэ была уверенной (553 голоса против 254 у соперника, бывшего министра обороны и партийного тяжеловеса Сигэру Исиба) и вместе с тем ожидаемой: ему отдавали предпочтение различные опросы общественного мнения. При этом поддержка премьера со стороны парламентариев от ЛДПЯ оказалась выше, чем у рядовых однопартийцев на местах, где перевес в пользу Абэ был менее значителен. Причиной этого могло быть как недовольство регионалов долгим пребыванием премьера у власти и недавними коррупционными скандалами в правительстве, так и их стремление добиться увеличения финансирования восстановления префектур, пострадавших от стихийных бедствий.

          Способность Абэ долгое время удерживаться на премьерском посту продолжает контрастировать с предшествовавшей его возвращению во власть в 2012 году шестилетней чехардой, когда глава правительства Японии менялся ежегодно. У такой устойчивости и, соответственно, популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных: это определенные успехи его экономической политики для бизнеса и инвесторов, поддержка со стороны пяти фракций партии, высокая дипломатическая активность премьера, а также, по мнению участников опросов, отсутствие других подходящих кандидатов на премьерский пост. На кампании сказалось и сильное землетрясение на Хоккайдо, в результате которого и Абэ, и Исиба сократили воздержались от агитации на три дня.

          Вместе с тем, как раз в новый и последний срок полномочий Абэ на посту председателя ЛДПЯ в партию вернется интрига вокруг фигуры будущего преемника: помимо 61-летнего Исиба (самому Абэ 21 сентября исполняется 64 года), шансы будут у таких политиков высшего эшелона, как бывший глава МИД Фумио Кисида, нынешний министр иностранных дел Таро Коно, глава МВД Сэйко Нода, и других государственных деятелей. Показательными как в этом свете, так и в контексте понимания дальнейшего политического курса Токио будут перестановки в кабинете министров, которые Абэ запланировал провести после своего возвращения с заседания Генассамблеи ООН в конце сентября. Премьер уже заявил о намерении бороться с проблемами низкой рождаемости и старения населения. Остается открытым вопрос о дальнейших этапах «абэномики» – курса экономических реформ премьера. Потенциальный парадокс заключается в том, что после переизбрания Абэ будет рассчитывать на единство партии в проведении конституционной реформы, касающейся роли Сил самообороны и вызывающей сильный резонанс в обществе, однако его соратники могут не захотеть терять очки у избирателей, заблаговременно заботясь о своем политическом будущем после 2021 году.

          В области внешней политики, как ожидается, основные приоритеты Абэ останутся прежними: нахождение общего языка с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и сотрудничества в области безопасности, поиск оптимального баланса между сотрудничеством и соперничеством с КНР, решение проблем ядерной программы КНДР и похищенных Пхеньяном японских граждан в контексте межкорейской «оттепели», будущее Транстихоокеанского партнерства, Регионального всеобъемлющего экономического партнерства и других форматов торгово-инвестиционного взаимодействия, продвижение японского экспорта инфраструктурных проектов, а также продолжение диалога с Москвой по теме заключения мирного договора и решения территориального вопроса.


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