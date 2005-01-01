Стали известны шансы Абэ на третий премьерский срок

Из результатов опроса, проведенного крупнейшим японским изданием «Иомиури», стали известны шансы премьер-министра Японии Синдзо Абэ на третий премьерский срок подряд.

Японские аналитики сошлись во мнении, что действующий глава правительства страны Синдзо Абэ на предстоящих выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), которые должны состояться 20 сентября, одержит уверенную победу и станет главой японского правительства в третий раз, передает ТАСС.

Из результатов опроса стало известно, что Абэ заручился поддержкой 56% однопартийцев, гарантировав себе на предстоящих выборах207 из 405 голосов.

У единственного конкурента Абэ, бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибы – только 36% (146 из 405 голосов).

Напомним, президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума с участием премьера Японии предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. В ответ Абэ высказался о принадлежности Курил.

После этого в Кремле напомнили об «ограничителях» для заключения мира с Японией.