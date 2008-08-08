Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года

Президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без каких-либо предварительных условий.

Путин отметил, что переговоры по этому вопросу ведутся уже 70 лет, передает РИА «Новости».

«(Премьер-министр Японии) Синдзо (Абэ) сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца года – без всяких предварительных условий», – заявил президент России.

Он добавил, что для заключения мирного договора требуется создать в регионе благополучные условия, а уже после подписания документа можно будет решать все остальные вопросы, имеющиеся у Москвы и Токио.

В свою очередь Абэ заявил, что отсутствие мирного договора с Россией действительно является ненормальной ситуацией, и подтвердил решимость вместе двигаться к его заключению, передает ТАСС.

«Давайте идти вперед, задавая себе такие вопросы: «Если не сделать этого сейчас, то когда?», «Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?», – сказал премьер.

Он отметил также, что в данный момент на лидерах двух стран «лежит ответственность за будущие поколения».

«Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», – подчеркнул глава японского правительства.

Кроме того, по его мнению, отношения Москвы и Токио таят в себе безграничные возможности.

Японский лидер подчеркнул также, что отношения двух стран «начинают продвигаться вперед с беспрецедентным ускорением».

«План двустороннего сотрудничества, о котором мы договорились с президентом (Владимиром) Путиным, уже включает в себя более 150 проектов. Более половины из них уже фактически реализуются или вот-вот начнут реализовываться», – сказал Абэ.

Ранее в ходе пленарного заседания Путин заявил, что Москва готова к результативному сотрудничеству с Токио.

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