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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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Как Россия использует противоречия Китая и Японии

Уже во вторник Владимир Путин и Синдзо Абэ смогут поднять бокалы втроем – с Си ЦзиньпиномФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Три первых дня этой недели Владимир Путин проведет во Владивостоке – главным образом для участия в Восточном экономическом форуме. Самыми важными гостями которого станут Си Цзиньпин и Синдзо Абэ. Как складываются отношения в треугольнике Россия–Китай–Япония? Будем ли мы играть на противоречиях наших соседей или сумеем выстроить отношения внутри треугольника к нашей выгоде? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

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        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Как Россия использует противоречия Китая и Японии

          Уже во вторник Владимир Путин и Синдзо Абэ смогут поднять бокалы втроем – с Си Цзиньпином   11 сентября 2018, 11:48
          Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Три первых дня этой недели Владимир Путин проведет во Владивостоке – главным образом для участия в Восточном экономическом форуме. Самыми важными гостями которого станут Си Цзиньпин и Синдзо Абэ. Как складываются отношения в треугольнике Россия–Китай–Япония? Будем ли мы играть на противоречиях наших соседей или сумеем выстроить отношения внутри треугольника к нашей выгоде?

          Поездка президента на Дальний Восток крайне насыщена – кроме совещаний и учений «Восток-2018» Владимир Путин два дня посвятит работе Восточного экономического форума. На котором в этот раз будет беспрецедентное международное представительство – руководители Китая, Японии и Монголии. Должен был быть еще и президент Южной Кореи – но в связи с подготовкой к Межкорейскому саммиту его заменит премьер-министр. Высокая делегация приедет и из Пхеньяна – наверняка на уровне главы правительства или кого-то из ближних к Ким Чен Ыну людей.

          Но самым необычным станет, конечно, одновременное участие в форуме Си Цзиньпина и Синдзо Абэ – учитывая как отношения этих стран между собой, так и с нашей страной.

          Отношения Китая и Японии достаточно напряженные – и, как следствие, их руководители вообще нечасто встречаются, пересекаясь только на международных форумах (отдельная встреча состоится у них и во Владивостоке). Чтобы было понятно – за почти шесть лет, что Си Цзиньпин находится у власти, он ни разу не посещал Японию.

          То же самое касается и Абэ – у него не было ни одного визита в Поднебесную после того, как он возглавил японское правительство в конце 2012 года (практически одновременно с тем, как Си стал руководить Китаем). Два года назад он был в китайском Ханчжоу, но это был саммит «большой двадцатки», и поездка не имела никакого отношения к двусторонним отношениям. При этом сейчас Абэ готов поехать в Пекин, или правильнее будет сказать, что его готовы принять в Пекине, – на октябрь намечен его официальный визит в КНР.

          Понятно, что на фоне отношений Абэ с Путиным, с которым они провели в понедельник уже 22-ю встречу, его контакты с Си Цзиньпином нельзя назвать близкими. Но у Путина с Си Цзиньпином было еще больше встреч за это время – и их отношения более чем доверительные. Таким образом, наш президент оказывается в идеальной для геополитики ситуации – у него есть выстроенные контакты с обоими лидерами. То есть с руководителями стран, чрезвычайно важных для России и имеющих при этом тяжелые отношения между собой.

          Типичный треугольник – о котором, например, могут только мечтать американцы в своих отношениях с Россией и Китаем: сделать так, чтобы связи Вашингтона с Москвой и Пекином по отдельности были лучше, чем у них между собой. Такой «треугольник имени Киссинджера» был у них в 1970-е годы, но тогда он стал возможен благодаря тому, что СССР и КНР находились в состоянии практически полного разрыва отношений, и США сумели наладить связи сначала с Пекином, а потом и с Москвой. И пытались впоследствии играть на этом.

          Но нужно ли России играть на противоречиях Китая и Японии?

          Учитывать их и использовать в своих интересах – да, но не делать на это ставку и тем более не стравливать их.

          Китай является нашим крупнейшим и серьезнейшим стратегическим партнером – не только в Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выбор в пользу взаимодействия с Китаем был не вынужденной реакцией на начало конфронтации с Западом, а осознанной и давно назревшей потребностью самой России. Которая не просто разворачивается на Восток – а возвращается к своему естественному состоянию евразийской державы, имеющей свои интересы как в Европе, так и в Азии. Этот процесс совпадает с тенденцией переноса центра тяжести мировой политики от Атлантики в Тихоокеанский регион, который в XXI веке будет «весить» больше и где будут происходить основные события. При этом на обоих направлениях Россия сталкивается с противодействием США, которые к тому же также решили сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокенском регионе. Поэтому от того, как будут выстроены наши отношения с Китаем, Японией и Индией (это третий ключевой игрок в АТР), зависит очень многое.

          Для США ключевой задачей является сдерживание Китая – как на глобальном, так и на региональном уровнях. Для второго – кроме собственной экономической и военной мощи они хотят использовать Японию и Индию, всячески подогревая и раскручивая тамошние страхи перед Китаем. Однако Китай – при активном участии в этом России – всячески противодействует этой стратегии. Например, на индийском направлении – через вовлечение Дели в Шанхайскую организацию сотрудничества, то есть прообраз паназиатского (с участием России) соглашения о безопасности и самостоятельном решении всех проблем и споров самими странами-участниками, без участия атлантистов.

          Но если в выстраивании сложнейших китайско-индийских отношений можно минимизировать американское желание сыграть на противоречиях, потому что обе страны являются абсолютно суверенными государствами, то в случае с китайско-японскими отношениями все гораздо сложнее. Дело не столько в том, что Китай возмущен нежеланием Японии покаяться за преступления Японо-китайской войны 1930-1940 годов, сколько в том, что Япония не является полностью самостоятельным государством.

          Ее военный и геополитический суверенитет все еще ограничен американцами – и это вызывает у Пекина естественное сомнение и в договороспособности Токио, и в его намерениях. Мало того что китайцы имеют крайне негативный опыт японской оккупации их страны, так они еще и рассматривают ее как сателлита США. Понятно, что они не могут себе позволить выстраивать долгосрочные отношения с марионеткой своего стратегического противника.

          При этом сама Япония сейчас как раз переживает период возрождения национального духа – пытаясь наконец-то если не полностью освободиться, то ослабить геополитическую зависимость от США. И для этого ей нужна Россия – чтобы балансировать отношения в треугольнике Китай–Россия–Япония. Японцы всегда будут бояться Китая и видеть в нем опасного конкурента – не только из-за американских установок, но и в силу масштабов Поднебесной и своих паназиатских амбиций. Точно так же и Китай будет воспринимать процесс обретения Японией большего суверенитета с двойственным чувством – из-за опасений, что самостоятельная, без американского поводка Япония склонится к прежнему экспансионизму.

          Поэтому Россия чрезвычайно важна для Японии – желая отойти от США и не видя пути принципиального налаживания отношений с Китаем, Токио хочет выстроить нормальные отношения с северным соседом. Это позволит японцам уравновесить баланс сил и продемонстрирует обретение Токио геополитической независимости. Понятно, что США крайне не заинтересованы в улучшении японо-российских отношений, но в этом вопросе Токио проявляет принципиальность. После 2014 года Абэ лишь формально поддержал санкции против России, а вскоре и вовсе перешел к новому этапу своих отношений с Путиным.

          Теперь он хочет заключить мирный договор с Россией и закрыть вопрос «северных территорий». Сделать это чрезвычайно трудно – потому что тот максимум, на который готова пойти Москва (два острова, Хабомаи и Шикотан, и то при условии демилитаризации и при переходном периоде), не устраивает Токио. Хотя Абэ действительно прилагает серьезные усилия для развития отношений, особенно экономических, японское общество – воспитанное в том числе и американцами в духе «все четыре острова наши» – не готово пока что принять компромиссный вариант урегулирования территориального спора. С другой стороны, Абэ нужен этот договор – как подтверждение его амбиций по возвращению Японии самостоятельности и державности (это проявляется не только во внешней, но и во внутренней политике, в том числе и реформировании конституции). Через десять дней он будет переизбран лидером правящей Либерально-демократической партии на последний трехлетний срок – и останется премьером до конца 2021 года. К тому времени он станет самым долго правящим премьером в японской истории – и, конечно, ему хочется успеть если не «сделать Японию великой снова», то хотя бы поставить ее на этот путь. Без примирения с Россией сделать это будет практически невозможно.

          Проблема только в том, что и Путин, и Си Цзиньпин мыслят несколько другими временными категориями – не только в отношениях между собой, но и в российско-китайском партнерстве. Тут расчет идет на десятилетия вперед. Именно из этого нужно будет исходить Токио при поиске своего места в треугольнике Россия–Китай–Япония. Для нас главное, чтобы оно было самостоятельным. 


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