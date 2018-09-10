Путин назвал магистральное направление сотрудничества России и Японии

Магистральным направлением сотрудничества России и Японии является энергетика, изучается сотрудничество по «Сахалину – 2», «Арктик СПГ – 2» и «Балтийскому СПГ», сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.

Глава государства напомнил, что при участии японских компаний в рамках проекта «Ямал СПГ» в июле была запущена вторая технологическая линия завода по производству сжиженного природного газа. Ведется строительство третьей очереди общей мощностью 16,5 млн тонн, передает РИА «Новости».

«Прорабатываются возможности подключения японских партнеров к проектам «Сахалин – 2», «Арктик СПГ – 2», «Балтийский СПГ», сооружение перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае», – сказал президент, добавив, что российские и японские компании ведут совместную работу по освоению Чаяндинского нефтяного месторождения в Иркутской области.

Глава государства добавил, что Россия и Япония продолжают обсуждать вопросы о свободном передвижении жителей сопредельных регионов.

Путин подчеркнул, что Москва настроена развивать сотрудничество с Токио на основе принципов добрососедства и учета интересов друг друга. Он отметил, что между Россией и Японией налажен конструктивный политический диалог.

Глава государства отправился с рабочей поездкой на Дальний Восток с 10 по 12 сентября для участия в работе четвертого Восточного экономического форума. Ранее в понедельник Путин провел заседание Госсовета, на котором выступил с критикой в адрес министров.