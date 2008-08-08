Путин прибыл в Приморье

Президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, где встретится с врио губернаторов и посетит Восточный экономический форум.

В аэропорту Владимира Путин встретили полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Сразу после прибытия глава государства на вертолете отправился на остров Русский.

На время пребывания в Приморье у президента запланирован ряд региональных мероприятий, в том числе президиум Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока – в понедельник. Планируется, что на нем президент и губернаторы – члены президиума – обсудят меры по реализации задач, определенных майским «суперуказом» президента, касающиеся развития ДФО.

А на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдут несколько международных встреч, отмечает ТАСС. В частности, Владимир Путин проведет переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.

Согласно планам, что Путин и Абэ посетят двигателестроительный завод Mazda под Владивостоком, приняв участие в запуске конвейера, а затем снова вернутся на остров Русский.

На 12 сентября запланировано выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Вместе с ним в мероприятии кроме Синдзо Абэ будут участвовать председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Республики Корея Ли Нак Ён и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Напомним, предстоящие переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ на ВЭФ тет-а-тет Кремль анонсировал 5 сентября. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, обсуждаться будет совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курилах. По этому вопросу сейчас согласовываются дорожные карты, которые касаются «реализации проектов в пяти областях». Кроме того, лидеры обсудят ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого премьер Японии рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным.

Восточный экономический форум, стартующий в Приморье 11 сентября, – четвертый по счету. В этом году он пройдет под девизом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Предполагается, что ВЭФ-2018 станет самым масштабным и примет более 5 тыс. гостей из более чем 60 государств.