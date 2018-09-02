Абэ рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным во Владивостоке

Глава японского правительства Синдзо Абэ рассказал, чего ждет от встречи с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке.

Абэ считает, что ему удастся провести «основательную дискуссию» с Путиным, передает ТАСС со ссылкой на «Санкэй».

Премьер-министр Японии заявил, что ему хотелось бы решить проблему принадлежности южных Курильских островов, а также подписать мирный договор.

Встреча на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет 11–13 сентября, станет 22-й для Путина и Абэ.