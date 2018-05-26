Путин и Абэ открыли перекрестный год России и Японии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ запустили церемонию открытия перекрестных годов России и Японии.

«Уверен, перекрестные годы послужат активизации контактов в самых разных областях, развитию прямых дружеских контактов между людьми, повысят уровень взаимного доверия между нашими народами, а значит, будут упрочивать фундамент двустороннего взаимодействия», – отметил Путин, открывая церемонию, которая проходит в Большом театре, передает РИА «Новости».

Путин сказал, что большая часть мероприятий перекрестного года пройдет на Дальнем Востоке, и это закономерно, так как «японские инвесторы давно и успешно работают здесь, участвуют в высокотехнологичных проектах, которые реализуются на территориях опережающего развития». По словам президента этот опыт «стоит поощрять и распространять на другие регионы нашей страны».

«Программой Годов предусмотрены многочисленные контакты между парламентариями, научные, студенческие и молодежные обмены», – также сказал Путин. Он добавил, что в 2018 году пройдут гастроли российских творческих коллективов в Японию, выставки и Неделя российского кино в Японии.

Президент подчеркнул, что проект «будет способствовать дальнейшему укреплению отношений добрососедства и партнерства между Россией и Японией».

Ранее в субботу Путин и Абэ провели переговоры в Кремле, после чего вышли на связь с экипажем МКС. До этого они приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме и встретились с представителями деловых кругов. Переговоры завершились подписанием 11 документов о сотрудничестве стран в разных сферах.