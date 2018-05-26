Путин уступил слово космонавту во время связи с МКС

Президент России Владимир Путин прервал свою речь, чтобы дать российскому космонавту Антону Шкаплерову договорить после задержки связи во время сеанса с Международной космической станцией (МКС).

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров в Кремле вышли на связь с экипажем МКС, передает РИА «Новости».

На станции сейчас находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, японский космонавт Норишиге Канаи и американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел.

Космонавты рассказали о международном сотрудничестве и о работе на станции, потом произошла задержка сигнала. Путин стал комментировать происходящее, и тут связь появилась – Шкаплеров продолжал рассказ. Путин решил уступить слово космонавту и со словами «пожалуйста-пожалуйста» сделал жест рукой, приглашающий собеседника говорить.

Обращаясь к космонавтам, Путин отметил, что экипаж МКС провел более 50 различных экспериментов и исследований. «Решая задачи в космосе, вы создаете замечательную, необходимую атмосферу для решения задач, которые мы должны решать здесь, на Земле», – сказал он.

Уточняется, что на сеансе связи с МКС присутствовал бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, для которого это первое мероприятие в качестве главы Роскосмоса.

В четверг Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить Роскосмос, отметив, что считает важным укрепить команду госкорпорации специалистами из отрасли, которые уже хорошо зарекомендовали себя и глубоко погружены в тему.