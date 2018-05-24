Путин предложил Рогозину возглавить Роскосмос

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить Роскосмос.

Путин заявил, что считает важным укрепить команду Роскосмоса специалистами из отрасли, которые уже хорошо зарекомендовали себя и глубоко погружены в тему. «Надо посмотреть в том числе и на укрепление команды с тем, чтобы эту по сути целую отрасль возглавляли люди, которые изнутри знают, как она устроена. Это должны быть хорошие специалисты, высококлассные ученые, организаторы», – приводит его слова ТАСС.

Рогозин пообещал оправдать доверие, передает РИА «Новости».

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Рогозин будет назначен на должность руководителя госкорпорации Роскосмос.

В Кремле не комментировали это возможное назначение.