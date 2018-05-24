Рогозин возглавит Роскосмос

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин в четверг будет назначен на должность руководителя госкорпорации «Роскосмос», сообщают источники в ракетно-космической отрасли.

«Указ о назначении Рогозина будет подписан в ближайшие часы, днем в четверг он проведет встречу с руководителем государства», – сказал собеседник РИА «Новости».

По словам источника в Роскосмосе, во вторник и среду заместители главы Роскосмоса Игоря Комарова написали заявления на увольнение и попрощались с коллективом.

Источник РБК также сообщает о том, что Рогозин будет назначен генеральным директором Роскосмоса. «Указ о назначении Рогозина может быть уже сегодня», – сказал собеседник издания, близкий к Кремлю. Источник напомнил, что глава Роскосмоса назначается указом главы государства.

«[Отсутствие официальной информации] может быть связано с тем, что либо указ [о назначении] не подписан, либо подписан, но еще не опубликован. Но в отрасли это обсуждается как уже состоявшееся назначение», – добавил он.

Отмечается, что действующий гендиректор Игорь Комаров примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме того, источники сообщают, что на базе Роскосмоса планируется создать холдинг ракетостроения.

18 мая президент Владимир Путин утвердил состав нового кабмина. Рогозин в него не вошел.